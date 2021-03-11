https://ria.ru/20210311/muzey-1600581779.html

"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки

"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки

Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям? Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?

2021-03-11T12:00

2021-03-11T12:00

2021-03-11T12:00

яснопонятно

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"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям? Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство? audio/mpeg

"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям? Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство? audio/mpeg

Каждый из нас хотя бы раз в жизни думал, глядя на произведение современного искусства: "Да я так тоже могу!". Есть ли грань между высоким и бездарным? Почему порой хождение по галереям так изнурительно и зачем в каждом музее обязательно есть музейное кафе рассказывает искусствовед, журналист и писатель Софья Багдасарова. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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