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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210311/muzey-1600581779.html
"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки
"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки
Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям? Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?
2021-03-11T12:00
2021-03-11T12:00
яснопонятно
подкаст
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"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки
Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям? Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?
audio/mpeg
"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки
Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям? Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?
audio/mpeg
Каждый из нас хотя бы раз в жизни думал, глядя на произведение современного искусства: "Да я так тоже могу!". Есть ли грань между высоким и бездарным? Почему порой хождение по галереям так изнурительно и зачем в каждом музее обязательно есть музейное кафе рассказывает искусствовед, журналист и писатель Софья Багдасарова. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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96
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аудио, подкаст

"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки

12:00 11.03.2021
 
ЯсноПонятно
"Я тоже так могу!"(с). Как и зачем ходить в музеи и на выставки
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Зачем ходить в музеи и надо ли как-то готовиться к походу на выставку? По какому принципу устроено музейное пространство и почему оно не всегда "дружелюбно" по отношению к посетителям? Есть ли определенные правила музейного этикета? Сколько залов или экспонатов способен охватить наш мозг и как воспринимать современное искусство?
Каждый из нас хотя бы раз в жизни думал, глядя на произведение современного искусства: "Да я так тоже могу!". Есть ли грань между высоким и бездарным? Почему порой хождение по галереям так изнурительно и зачем в каждом музее обязательно есть музейное кафе рассказывает искусствовед, журналист и писатель Софья Багдасарова.
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