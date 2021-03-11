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На Украине решили вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность
На Украине решили вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть в госсобственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:11
2021-03-11T23:12
денис шмыгаль
давид арахамия
алексей данилов
мотор сич
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть в госсобственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о национализации "Мотор Сич" вскоре подадут на рассмотрение в парламент. При этом, как сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство не инициировало таких законопроектов, но работает над сохранением технологий "Мотор Сич" и его стабильным функционированием."На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", — заявил Данилов по итогам заседания СНБО.При этом ранее китайский акционер "Мотор Сич" называл возможную национализацию незаконной и противоречащей принципам рыночной экономики.
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денис шмыгаль, давид арахамия, алексей данилов, мотор сич, украина, в мире

На Украине решили вернуть предприятие "Мотор Сич" в госсобственность

18:11 11.03.2021 (обновлено: 23:12 11.03.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил вернуть в госсобственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич", в числе акционеров которого есть китайская Beijing Skyrizon. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о национализации "Мотор Сич" вскоре подадут на рассмотрение в парламент. При этом, как сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство не инициировало таких законопроектов, но работает над сохранением технологий "Мотор Сич" и его стабильным функционированием.
"На сегодняшний день принято решение, по которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", — заявил Данилов по итогам заседания СНБО.
При этом ранее китайский акционер "Мотор Сич" называл возможную национализацию незаконной и противоречащей принципам рыночной экономики.
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Денис ШмыгальДавид АрахамияАлексей ДаниловМотор СичУкраинаВ мире
 
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