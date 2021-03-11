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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210311/mordoviya-1600851458.html
Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства
Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства
Врио главы Мордовии Артём Здунов назвал сельское хозяйство стратегической отраслью экономики региона, отметив его динамичный рост, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T21:22
2021-03-11T21:22
республика мордовия
артем здунов
росагролизинг
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
саранск
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов назвал сельское хозяйство стратегической отраслью экономики региона, отметив его динамичный рост, сообщает пресс-служба главы республики.Врио главы Мордовии в четверг принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики. Она состоялась на базе выставочного комплекса "Мордовэкспоцентр" в Саранске, где была развернута выставка сельхозтехники, на которой были представлены новейшие образцы машин и агрегатов как отечественного, так и зарубежного производства."Сельское хозяйство для нас - стратегическая отрасль экономики. И оно показывает настоящий пример стабильного и динамичного роста. Объем промышленной продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 106,2%, и это - несмотря на пандемию. Ведь есть отрасли, которые от нее очень сильно пострадали. Благодаря государственной поддержке республика уверенно входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции. И потенциал АПК нам необходимо укреплять, в том числе в рамках государственных программ субсидирования и льготного кредитования", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Руководитель республики подчеркнул, что развитие АПК напрямую связано с качеством жизни населения, и отметил, что в 2020 году поставлена задача обеспечить рост средней заработной платы сельхозработников не менее, чем на 9%, сохранив этот рост на среднесрочную перспективу."Очень важно, в каких условиях живет наш сельский труженик. За счет сельской ипотеки уже улучшили свои жилищные условия более 600 жителей республики. В настоящее время этот механизм стал еще более привлекательным за счет сокращения ставки ипотеки, за счет обустройства площадок под компактную жилищную застройку, строительства объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. За прошлый год мероприятиями программы было охвачено 158 тысяч жителей сельских территорий. К 2025 планируется охватить не менее 300 тысяч человек – это около 80% сельских жителей нашей республики", - сказал Здунов.Отмечается, что среди задач, которые стоят перед аграриями республики, - дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции, увеличение экспорта, а также внедрение цифровых технологий, включая использование аэрокосмического мониторинга за состоянием земель.В этот же день врио главы Мордовии подписал соглашения о сотрудничестве правительства республики с компаниями "Росагролизинг" и "Пегас-Агро", которые предусматривают взаимодействие сторон по оснащению сельхозпроизводителей республики современной техникой. С 2002 года Росагролизинг инвестировал в развитие АПК региона 7,7 миллиарда рублей, было поставлено 3,4 тысячи единиц техники. В настоящее время клиентами компании являются 112 сельхозтоваропроизводителей республики.
https://ria.ru/20210303/mordoviya-1599746581.html
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артем здунов, росагролизинг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), саранск, экономика

Врио главы Мордовии отметил динамичный рост сельского хозяйства

21:22 11.03.2021
 
© Фото : @zdunov_artem/InstagramВременно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов
Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : @zdunov_artem/Instagram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов назвал сельское хозяйство стратегической отраслью экономики региона, отметив его динамичный рост, сообщает пресс-служба главы республики.
Врио главы Мордовии в четверг принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики. Она состоялась на базе выставочного комплекса "Мордовэкспоцентр" в Саранске, где была развернута выставка сельхозтехники, на которой были представлены новейшие образцы машин и агрегатов как отечественного, так и зарубежного производства.
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"Сельское хозяйство для нас - стратегическая отрасль экономики. И оно показывает настоящий пример стабильного и динамичного роста. Объем промышленной продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 106,2%, и это - несмотря на пандемию. Ведь есть отрасли, которые от нее очень сильно пострадали. Благодаря государственной поддержке республика уверенно входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продукции. И потенциал АПК нам необходимо укреплять, в том числе в рамках государственных программ субсидирования и льготного кредитования", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Руководитель республики подчеркнул, что развитие АПК напрямую связано с качеством жизни населения, и отметил, что в 2020 году поставлена задача обеспечить рост средней заработной платы сельхозработников не менее, чем на 9%, сохранив этот рост на среднесрочную перспективу.
"Очень важно, в каких условиях живет наш сельский труженик. За счет сельской ипотеки уже улучшили свои жилищные условия более 600 жителей республики. В настоящее время этот механизм стал еще более привлекательным за счет сокращения ставки ипотеки, за счет обустройства площадок под компактную жилищную застройку, строительства объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. За прошлый год мероприятиями программы было охвачено 158 тысяч жителей сельских территорий. К 2025 планируется охватить не менее 300 тысяч человек – это около 80% сельских жителей нашей республики", - сказал Здунов.
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Отмечается, что среди задач, которые стоят перед аграриями республики, - дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции, увеличение экспорта, а также внедрение цифровых технологий, включая использование аэрокосмического мониторинга за состоянием земель.
В этот же день врио главы Мордовии подписал соглашения о сотрудничестве правительства республики с компаниями "Росагролизинг" и "Пегас-Агро", которые предусматривают взаимодействие сторон по оснащению сельхозпроизводителей республики современной техникой. С 2002 года Росагролизинг инвестировал в развитие АПК региона 7,7 миллиарда рублей, было поставлено 3,4 тысячи единиц техники. В настоящее время клиентами компании являются 112 сельхозтоваропроизводителей республики.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРосагролизингМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)СаранскЭкономика
 
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