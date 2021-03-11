https://ria.ru/20210311/monastyr-1600740618.html

Поклонская рассказала о псевдоверующих в бывшем приходе Сергия

Поклонская рассказала о псевдоверующих в бывшем приходе Сергия

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что среди прихожан Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, ранее подконтрольного бывшему... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:26

2021-03-11T12:26

2021-03-11T12:26

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

наталья поклонская

омон россии

госдума рф

москва

свердловская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что среди прихожан Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, ранее подконтрольного бывшему схиигумену Сергию, были как псевдоверующие, так и поистине верующие люди."Псевдоверующие, о которых я ранее сказала в СМИ, что встречала в монастыре, это люди, использующие веру в качестве инструмента для манипуляций либо корысти. Каждый верит по-своему и имеет на это полное право. У меня много друзей – прихожан того монастыря, и они поистине верующие люди, у которых надо поучиться терпению, смирению и доброте. И я хочу извиниться перед ними, если вдруг задела их чувства, когда сказала, что есть псевдоверующие. Это так, они есть. Люди должны понимать и знать, что могут стать инструментом для тех, кто здорово манипулирует нашей верой", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, те, кто не демонстрирует свое превосходство над другими, не проявляет агрессии и не причиняет зло, прикрываясь верой или патриотизмом, сохраняет благородство и чистоту, и являются настоящими верующими. "И их, надеюсь, большинство", - сказала Полконская."Но видела я там и других. Скажу образно, кого имею в виду. Первое - лжепатриоты, готовые убивать и убивали, исходя из их же слов в различных интервью, за установление русского мира на разных территориях. Приезжали за так называемым благословением повоевать. Здесь хочу сказать, что знаю об отказе дачи такого благословения от Сергия с его же слов. Второе – лжемонахи, погруженные в мистические вещи для манипуляций над людьми. Один из таких даже принимал участие в "суде" надо мной группой псевдоверующих людей. Это все, к сожалению, я видела в монастыре. И моя вера только укрепилась, чего желаю и другим", - сказала Поклонская.Бывший схиигумен Сергий был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/sergiy-1598027981.html

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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), наталья поклонская, омон россии, госдума рф, москва, свердловская область