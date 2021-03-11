Как прошла закрытая презентация шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"

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Анастасия Решетова прямо из аэропорта поехала собираться на вечеринку (несколько дней вместе с сыном Ратмиром она отдыхала в Крыму), о чем рассказала в сторис Instagram.

Несмотря на спешку, Анастасия выглядела безупречно в белоснежном платье-мини и высоких лаковых ботфортах.