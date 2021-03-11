Как прошла закрытая презентация шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"
Шоу стартует 21 марта. В нем 70 девушек будут бороться за звание лучшей модели, приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Плейном (он будет еще и одним из экспертов).
Ведущими проекта выбрали модель Анастасию Решетову, стилиста Гошу Карцева и шоумена Александра Гудкова.
Шоу стартует 21 марта. В нем 70 девушек будут бороться за звание лучшей модели, приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Плейном (он будет еще и одним из экспертов).
Ведущими проекта выбрали модель Анастасию Решетову, стилиста Гошу Карцева и шоумена Александра Гудкова.
"Пока ничего не осознаю, но скоро премьера. Волнительно сильно. Даже страшно", — написал в Instagram Гоша Карцев.
"Пока ничего не осознаю, но скоро премьера. Волнительно сильно. Даже страшно", — написал в Instagram Гоша Карцев.
Анастасия Решетова прямо из аэропорта поехала собираться на вечеринку (несколько дней вместе с сыном Ратмиром она отдыхала в Крыму), о чем рассказала в сторис Instagram.
Несмотря на спешку, Анастасия выглядела безупречно в белоснежном платье-мини и высоких лаковых ботфортах.
Анастасия Решетова прямо из аэропорта поехала собираться на вечеринку (несколько дней вместе с сыном Ратмиром она отдыхала в Крыму), о чем рассказала в сторис Instagram.
Несмотря на спешку, Анастасия выглядела безупречно в белоснежном платье-мини и высоких лаковых ботфортах.
Дмитрий Хрусталев на протяжении всего вечера поднимал гостям настроение.
Он же пригласил на сцену продюсера и режиссера проекта Сергея Шановича, который рассказал о кастинге, экспертах, проекте и его влиянии на российскую индустрию моды.
Дмитрий Хрусталев на протяжении всего вечера поднимал гостям настроение.
Он же пригласил на сцену продюсера и режиссера проекта Сергея Шановича, который рассказал о кастинге, экспертах, проекте и его влиянии на российскую индустрию моды.
Среди гостей был и телеведущий Дмитрий Шепелев.
"Здесь столько модных и красивых людей. Может, пойти съесть канапе", — написал он в сторис Instagram.
Среди гостей был и телеведущий Дмитрий Шепелев.
"Здесь столько модных и красивых людей. Может, пойти съесть канапе", — написал он в сторис Instagram.
Певица Юлия Савичева радостно дефилировала по полу, представляя себя моделью, а позже в шутку даже спросила: "Взяли бы ее в проект?"
Певица Юлия Савичева радостно дефилировала по полу, представляя себя моделью, а позже в шутку даже спросила: "Взяли бы ее в проект?"
"Думаю, у ТНТ будет очередная бомба", — поделилась впечатлениями в сторис блогер Леля Баранова.
Для светского мероприятия она выбрала удлиненный жакет, высокие сапоги и синие джинсы.
"Думаю, у ТНТ будет очередная бомба", — поделилась впечатлениями в сторис блогер Леля Баранова.
Для светского мероприятия она выбрала удлиненный жакет, высокие сапоги и синие джинсы.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила вечеринку в лаконичном пальто молочного оттенка и широких брюках бежевого цвета.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила вечеринку в лаконичном пальто молочного оттенка и широких брюках бежевого цвета.
Актер Роман Маякин и его спутница позировали в строгих нарядах черного цвета.
Актер Роман Маякин и его спутница позировали в строгих нарядах черного цвета.
А вот модель Анна Калашникова блистала в пиджаке и топе, расшитых пайетками. Гламурный образ дополнили серьги в форме звезд, золотая сумка и полосатые ботильоны.
"Я ожидаю от конкурса красоты", — рассказала Калашникова журналистам.
А вот модель Анна Калашникова блистала в пиджаке и топе, расшитых пайетками. Гламурный образ дополнили серьги в форме звезд, золотая сумка и полосатые ботильоны.
"Я ожидаю от конкурса красоты", — рассказала Калашникова журналистам.