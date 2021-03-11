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Шоубиз
https://ria.ru/20210311/model-1600811248.html
Как прошла закрытая презентация шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"
Как прошла закрытая презентация шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"
В Москве состоялась закрытая вечеринка по случаю презентации нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". Мероприятие провел Дмитрий Хрусталев. Кто был среди гостей — в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:45
2021-03-11T18:46
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Москве состоялась закрытая вечеринка по случаю презентации нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". Мероприятие провел Дмитрий Хрусталев. Кто был среди гостей — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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стиль жизни, дмитрий шепелев, мода, новости культуры, шоу-бизнес, дмитрий хрусталев, анастасия решетова, тнт (телеканал), фото

Как прошла закрытая презентация шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ"

18:45 11.03.2021 (обновлено: 18:46 11.03.2021)
 
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Москве состоялась закрытая вечеринка по случаю презентации нового шоу "ТЫ_Топ-модель на ТНТ". Мероприятие провел Дмитрий Хрусталев. Кто был среди гостей — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Шоу стартует 21 марта. В нем 70 девушек будут бороться за звание лучшей модели, приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Плейном (он будет еще и одним из экспертов).

Ведущими проекта выбрали модель Анастасию Решетову, стилиста Гошу Карцева и шоумена Александра Гудкова.

Гоша Карцев, Анастасия Решетова и Дмитрий Хрусталев на закрытой презентации шоу ТЫ_Топ-модель на ТНТ
1 из 10

Шоу стартует 21 марта. В нем 70 девушек будут бороться за звание лучшей модели, приз в три миллиона рублей и контракт со всемирно известным немецким дизайнером Филиппом Плейном (он будет еще и одним из экспертов).

Ведущими проекта выбрали модель Анастасию Решетову, стилиста Гошу Карцева и шоумена Александра Гудкова.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

"Пока ничего не осознаю, но скоро премьера. Волнительно сильно. Даже страшно", — написал в Instagram Гоша Карцев.

Гоша Карцев
2 из 10

"Пока ничего не осознаю, но скоро премьера. Волнительно сильно. Даже страшно", — написал в Instagram Гоша Карцев.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Анастасия Решетова прямо из аэропорта поехала собираться на вечеринку (несколько дней вместе с сыном Ратмиром она отдыхала в Крыму), о чем рассказала в сторис Instagram.

Несмотря на спешку, Анастасия выглядела безупречно в белоснежном платье-мини и высоких лаковых ботфортах.

Анастасия Решетова
3 из 10

Анастасия Решетова прямо из аэропорта поехала собираться на вечеринку (несколько дней вместе с сыном Ратмиром она отдыхала в Крыму), о чем рассказала в сторис Instagram.

Несмотря на спешку, Анастасия выглядела безупречно в белоснежном платье-мини и высоких лаковых ботфортах.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Дмитрий Хрусталев на протяжении всего вечера поднимал гостям настроение.

Он же пригласил на сцену продюсера и режиссера проекта Сергея Шановича, который рассказал о кастинге, экспертах, проекте и его влиянии на российскую индустрию моды.

Дмитрий Хрусталёв
4 из 10

Дмитрий Хрусталев на протяжении всего вечера поднимал гостям настроение.

Он же пригласил на сцену продюсера и режиссера проекта Сергея Шановича, который рассказал о кастинге, экспертах, проекте и его влиянии на российскую индустрию моды.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Среди гостей был и телеведущий Дмитрий Шепелев.

"Здесь столько модных и красивых людей. Может, пойти съесть канапе", — написал он в сторис Instagram.

Дмитрий Шепелев
5 из 10

Среди гостей был и телеведущий Дмитрий Шепелев.

"Здесь столько модных и красивых людей. Может, пойти съесть канапе", — написал он в сторис Instagram.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Певица Юлия Савичева радостно дефилировала по полу, представляя себя моделью, а позже в шутку даже спросила: "Взяли бы ее в проект?"

Юлия Савичева
6 из 10

Певица Юлия Савичева радостно дефилировала по полу, представляя себя моделью, а позже в шутку даже спросила: "Взяли бы ее в проект?"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

"Думаю, у ТНТ будет очередная бомба", — поделилась впечатлениями в сторис блогер Леля Баранова.

Для светского мероприятия она выбрала удлиненный жакет, высокие сапоги и синие джинсы.

Лёля Баранова
7 из 10

"Думаю, у ТНТ будет очередная бомба", — поделилась впечатлениями в сторис блогер Леля Баранова.

Для светского мероприятия она выбрала удлиненный жакет, высокие сапоги и синие джинсы.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила вечеринку в лаконичном пальто молочного оттенка и широких брюках бежевого цвета.

Евгения Медведева
8 из 10

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила вечеринку в лаконичном пальто молочного оттенка и широких брюках бежевого цвета.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

Актер Роман Маякин и его спутница позировали в строгих нарядах черного цвета.

Роман Маякин
9 из 10

Актер Роман Маякин и его спутница позировали в строгих нарядах черного цвета.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ

А вот модель Анна Калашникова блистала в пиджаке и топе, расшитых пайетками. Гламурный образ дополнили серьги в форме звезд, золотая сумка и полосатые ботильоны.

"Я ожидаю от конкурса красоты", — рассказала Калашникова журналистам.

Анна Калашникова
10 из 10

А вот модель Анна Калашникова блистала в пиджаке и топе, расшитых пайетками. Гламурный образ дополнили серьги в форме звезд, золотая сумка и полосатые ботильоны.

"Я ожидаю от конкурса красоты", — рассказала Калашникова журналистам.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала ТНТ
 
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