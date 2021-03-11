В Томске "заминировали" сразу 11 школ
06:07 11.03.2021 (обновлено: 06:50 11.03.2021)
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в Томске проводят проверки после поступивших сразу в 11 школ анонимных сообщений о "минировании", сообщает обладминистрация.
"Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ. По всем признакам на сегодняшний момент мы фиксируем очередную волну ложных сообщений", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.
Чиновник уточнил, что несмотря на неподтвержденный характер сообщений, спецподразделения проводят весь комплекс превентивных мероприятий.
"Каждый факт тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка: в случае наступления уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы", — отметил Толстоносов.
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