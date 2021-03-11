https://ria.ru/20210311/minirovanie-1600701516.html

В Томске "заминировали" сразу 11 школ

В Томске "заминировали" сразу 11 школ

Правоохранительные органы в Томске проводят проверки после поступивших сразу в 11 школ анонимных сообщений о "минировании", сообщает обладминистрация. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T06:07

2021-03-11T06:07

2021-03-11T06:50

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы в Томске проводят проверки после поступивших сразу в 11 школ анонимных сообщений о "минировании", сообщает обладминистрация.Чиновник уточнил, что несмотря на неподтвержденный характер сообщений, спецподразделения проводят весь комплекс превентивных мероприятий."Каждый факт тщательно проверяется. Параллельно по каждому из них проводится оперативно-следственная проверка: в случае наступления уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма предусмотрена санкция до десяти лет лишения свободы", — отметил Толстоносов.

https://ria.ru/20210208/minirovanie-1596443247.html

томск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томск, происшествия