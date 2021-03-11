https://ria.ru/20210311/mig-35-1600727168.html

В московском метро покажут закрытую презентацию МиГ-35

В московском метро покажут закрытую презентацию МиГ-35

На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:48

2021-03-11T11:48

2021-03-11T13:18

миг-35

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

москва

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600756007_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_81f2e5263a5d84b95aa5aec236292e7f.jpg

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК)."Сейчас на экранах метро транслируется первый ролик серии, посвященный авиационному комплексу МиГ-35. За полторы минуты пассажиры смогут увидеть эксклюзивные кадры с закрытой презентации МиГ-35", - сказали в пресс-службе.Как отмечают в ОАК, в метро будет транслироваться серия тематических роликов о самолетах корпорации "МиГ" (входит в ОАК, которая в свою очередь входит в "Ростех"). Видео можно будет увидеть в поездах и на станциях всех веток столичной подземки.Управляющий директор корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук (его цитирует пресс-служба) напомнил, что МиГ-35 – флагманский проект корпорации "МиГ", "вершина семейства наших авиационных комплексов", созданный с широким использованием технологий пятого поколения.В планах корпорации "МиГ" подготовка ряда других видеосюжетов, рассказывающих о возможностях российской боевой техники, добавили в ОАК.

https://ria.ru/20210310/ucheniya-1600547457.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Презентация новейшего истребителя МиГ-35. Кадры РСК "МиГ" В московском метро начинают показывать не публиковавшиеся ранее кадры презентации новейшего истребителя МиГ-35. 2021-03-11T11:48 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миг-35, объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва, московский метрополитен