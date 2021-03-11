https://ria.ru/20210311/mig-35-1600727168.html
В московском метро покажут закрытую презентацию МиГ-35
В московском метро покажут закрытую презентацию МиГ-35
На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:48
2021-03-11T11:48
2021-03-11T13:18
миг-35
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600756007_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_81f2e5263a5d84b95aa5aec236292e7f.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК)."Сейчас на экранах метро транслируется первый ролик серии, посвященный авиационному комплексу МиГ-35. За полторы минуты пассажиры смогут увидеть эксклюзивные кадры с закрытой презентации МиГ-35", - сказали в пресс-службе.Как отмечают в ОАК, в метро будет транслироваться серия тематических роликов о самолетах корпорации "МиГ" (входит в ОАК, которая в свою очередь входит в "Ростех"). Видео можно будет увидеть в поездах и на станциях всех веток столичной подземки.Управляющий директор корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук (его цитирует пресс-служба) напомнил, что МиГ-35 – флагманский проект корпорации "МиГ", "вершина семейства наших авиационных комплексов", созданный с широким использованием технологий пятого поколения.В планах корпорации "МиГ" подготовка ряда других видеосюжетов, рассказывающих о возможностях российской боевой техники, добавили в ОАК.
https://ria.ru/20210310/ucheniya-1600547457.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600756007_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5d67e40f334a59ead8c1745cf92702d4.jpg
Презентация новейшего истребителя МиГ-35. Кадры РСК "МиГ"
В московском метро начинают показывать не публиковавшиеся ранее кадры презентации новейшего истребителя МиГ-35.
2021-03-11T11:48
true
PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миг-35, объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва, московский метрополитен
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35
, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК)
.
"Сейчас на экранах метро транслируется первый ролик серии, посвященный авиационному комплексу МиГ-35. За полторы минуты пассажиры смогут увидеть эксклюзивные кадры с закрытой презентации МиГ-35", - сказали в пресс-службе.
Как отмечают в ОАК, в метро будет транслироваться серия тематических роликов о самолетах корпорации "МиГ" (входит в ОАК, которая в свою очередь входит в "Ростех"). Видео можно будет увидеть в поездах и на станциях всех веток столичной подземки.
Управляющий директор корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук (его цитирует пресс-служба) напомнил, что МиГ-35 – флагманский проект корпорации "МиГ", "вершина семейства наших авиационных комплексов", созданный с широким использованием технологий пятого поколения.
В планах корпорации "МиГ" подготовка ряда других видеосюжетов, рассказывающих о возможностях российской боевой техники, добавили в ОАК.