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https://ria.ru/20210311/mig-35-1600727168.html
В московском метро покажут закрытую презентацию МиГ-35
В московском метро покажут закрытую презентацию МиГ-35
На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:48
2021-03-11T13:18
миг-35
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК)."Сейчас на экранах метро транслируется первый ролик серии, посвященный авиационному комплексу МиГ-35. За полторы минуты пассажиры смогут увидеть эксклюзивные кадры с закрытой презентации МиГ-35", - сказали в пресс-службе.Как отмечают в ОАК, в метро будет транслироваться серия тематических роликов о самолетах корпорации "МиГ" (входит в ОАК, которая в свою очередь входит в "Ростех"). Видео можно будет увидеть в поездах и на станциях всех веток столичной подземки.Управляющий директор корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук (его цитирует пресс-служба) напомнил, что МиГ-35 – флагманский проект корпорации "МиГ", "вершина семейства наших авиационных комплексов", созданный с широким использованием технологий пятого поколения.В планах корпорации "МиГ" подготовка ряда других видеосюжетов, рассказывающих о возможностях российской боевой техники, добавили в ОАК.
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РИА Новости
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5
4.7
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Презентация новейшего истребителя МиГ-35. Кадры РСК "МиГ"
В московском метро начинают показывать не публиковавшиеся ранее кадры презентации новейшего истребителя МиГ-35.
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миг-35, объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва, московский метрополитен

В московском метро покажут закрытую презентацию МиГ-35

11:48 11.03.2021 (обновлено: 13:18 11.03.2021)
 
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. На экранах вагонов и станций московского метро покажут кадры с закрытой презентации новейшего истребителя МиГ-35, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
"Сейчас на экранах метро транслируется первый ролик серии, посвященный авиационному комплексу МиГ-35. За полторы минуты пассажиры смогут увидеть эксклюзивные кадры с закрытой презентации МиГ-35", - сказали в пресс-службе.
Как отмечают в ОАК, в метро будет транслироваться серия тематических роликов о самолетах корпорации "МиГ" (входит в ОАК, которая в свою очередь входит в "Ростех"). Видео можно будет увидеть в поездах и на станциях всех веток столичной подземки.
Управляющий директор корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук (его цитирует пресс-служба) напомнил, что МиГ-35 – флагманский проект корпорации "МиГ", "вершина семейства наших авиационных комплексов", созданный с широким использованием технологий пятого поколения.
В планах корпорации "МиГ" подготовка ряда других видеосюжетов, рассказывающих о возможностях российской боевой техники, добавили в ОАК.
Перехват самолета противника: МиГ-31 на учениях в Арктике - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 05:40
МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель
 
МиГ-35Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МоскваМосковский метрополитен
 
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