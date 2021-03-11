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Жителям рязанского села пригрозили штрафами за оставленные у домов машины
Жителям рязанского села пригрозили штрафами за оставленные у домов машины
Жители села под Рязанью получили уведомления о возможных штрафах за машины, которые более суток находятся на прилегающей к частным домам территории; в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:09
2021-03-11T15:09
авто
рязанский район
рязань
общество
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Жители села под Рязанью получили уведомления о возможных штрафах за машины, которые более суток находятся на прилегающей к частным домам территории; в администрации района утверждают, что фиксировали автомобили, которые давно не эксплуатируются и "вросли" в сугробы.О пришедших жителям села Заборье уведомлениях сообщила ГТРК "Ока". В местном почтовом отделении рассказали, что таких писем пришло более 30. Граждан предупредили о нарушении ими правил благоустройства в части оставления автомобиля на прилегающей к дому территории на срок более суток. Жители при этом привыкли парковать машины возле ворот и уведомлений не поняли. Уведомление, как утверждает СМИ, получила даже 90-летняя пенсионерка, которая не выходит из дома, и неизвестно, чей автомобиль припаркован у ее забора.В администрации Рязанского района РИА Новости пояснили, что в соответствии с правилами по благоустройству Заборьевского сельского поселения "собственник частных домовладений обязан: не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории (не более суток)". Региональным законом за нарушение правил благоустройства предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа от 500 до 5000 рублей.Сотрудники отдела административно-технического надзора проводили плановые рейды с фотофиксацией нарушений. "Фиксировались автомобили, которые длительно не эксплуатируются и буквально "вросли" в сугробы, а также мешающие полноценной расчистке улиц от снега", - отметили в администрации.Получившим уведомления гражданам обещали дать полную информация в случае их обращения в отдел административно-технического надзора. "Без наличия предусмотренных законом правовых оснований граждане к административной ответственности не привлекаются, каждый случай рассматривается индивидуально", - уточнил собеседник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/shtraf-1594182555.html
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авто, рязанский район, рязань, общество

Жителям рязанского села пригрозили штрафами за оставленные у домов машины

15:09 11.03.2021
 
© Flickr / zappowbangКонверт
Конверт - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Flickr / zappowbang
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Жители села под Рязанью получили уведомления о возможных штрафах за машины, которые более суток находятся на прилегающей к частным домам территории; в администрации района утверждают, что фиксировали автомобили, которые давно не эксплуатируются и "вросли" в сугробы.
О пришедших жителям села Заборье уведомлениях сообщила ГТРК "Ока". В местном почтовом отделении рассказали, что таких писем пришло более 30. Граждан предупредили о нарушении ими правил благоустройства в части оставления автомобиля на прилегающей к дому территории на срок более суток. Жители при этом привыкли парковать машины возле ворот и уведомлений не поняли. Уведомление, как утверждает СМИ, получила даже 90-летняя пенсионерка, которая не выходит из дома, и неизвестно, чей автомобиль припаркован у ее забора.
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В администрации Рязанского района РИА Новости пояснили, что в соответствии с правилами по благоустройству Заборьевского сельского поселения "собственник частных домовладений обязан: не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории (не более суток)". Региональным законом за нарушение правил благоустройства предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа от 500 до 5000 рублей.
Сотрудники отдела административно-технического надзора проводили плановые рейды с фотофиксацией нарушений. "Фиксировались автомобили, которые длительно не эксплуатируются и буквально "вросли" в сугробы, а также мешающие полноценной расчистке улиц от снега", - отметили в администрации.
Получившим уведомления гражданам обещали дать полную информация в случае их обращения в отдел административно-технического надзора. "Без наличия предусмотренных законом правовых оснований граждане к административной ответственности не привлекаются, каждый случай рассматривается индивидуально", - уточнил собеседник.
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