https://ria.ru/20210311/magazin-1600764942.html

В Салехарде открылся первый магазин "Сделано на Ямале"

В Салехарде открылся первый магазин "Сделано на Ямале"

Первый магазин "Сделано на Ямале" открылся в Салехарде, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:45

2021-03-11T13:45

2021-03-11T13:45

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

ноябрьск

надымский район

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Первый магазин "Сделано на Ямале" открылся в Салехарде, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."В Салехарде открылся магазин "Сделано на Ямале". На одной торговой площадке представлена продукция пяти сельскохозяйственных производителей Ямала: РА "Орион", МП "Ямальские олени", МУП "Паюта", ООО "Ямалец" и ПФ "Ныда-ресурс". Это первый магазин в автономном округе, инициаторами создания которого стали сами производители. На 80 квадратных метрах покупателю предлагаются, помимо мясной и рыбной продукции, также полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни", - говорится в сообщении.Власти отметили, что объединиться производителям западной и восточной зоны автономного округа помогла реализация масштабного проекта - открытие сквозного проезда по дороге Салехард - Надым. Сложность транспортной схемы на Ямале не позволяла ранее предпринимателям и производителям выгодно приобретать или поставлять местную продукцию в муниципальные образования своего же региона. Как итог - на продовольственном рынке был представлен ограниченный ассортимент ямальских товаров."Благодаря транспортной доступности ситуация для жителей Ямала изменится, и ассортимент местной продукции на полках магазинов будет расширен. Сейчас у жителей и гостей Салехарда появилась возможность познакомиться с продукцией из Надымского района, города Ноябрьска, в дальнейшем жители восточной зоны смогут оценить продукцию предприятий западной части округа", - сказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман, слова которой приводятся в сообщении.Открытие в Салехарде специализированного магазина по реализации продукции региональных сельхозпроизводителей - первый шаг в направлении освоения потребительского рынка Ямала. Ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос с регулярными поставками местной продукции в восточную зону региона."В текущем году наше предприятие планирует выйти с полным ассортиментом продукции из оленины на рынок восточной части округа. В настоящее время ведется поиск подходящих торговых площадей для открытия фирменных магазинов", - рассказал директор МП "Ямальские олени" Евгений Мальцев, которого цитирует правительство региона.

https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589458213.html

https://ria.ru/20201209/proezd-1588435045.html

ямал

ноябрьск

надымский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, ямал, ноябрьск, надымский район, экономика