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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210311/magazin-1600764942.html
В Салехарде открылся первый магазин "Сделано на Ямале"
В Салехарде открылся первый магазин "Сделано на Ямале"
Первый магазин "Сделано на Ямале" открылся в Салехарде, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:45
2021-03-11T13:45
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
ноябрьск
надымский район
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Первый магазин "Сделано на Ямале" открылся в Салехарде, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)."В Салехарде открылся магазин "Сделано на Ямале". На одной торговой площадке представлена продукция пяти сельскохозяйственных производителей Ямала: РА "Орион", МП "Ямальские олени", МУП "Паюта", ООО "Ямалец" и ПФ "Ныда-ресурс". Это первый магазин в автономном округе, инициаторами создания которого стали сами производители. На 80 квадратных метрах покупателю предлагаются, помимо мясной и рыбной продукции, также полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни", - говорится в сообщении.Власти отметили, что объединиться производителям западной и восточной зоны автономного округа помогла реализация масштабного проекта - открытие сквозного проезда по дороге Салехард - Надым. Сложность транспортной схемы на Ямале не позволяла ранее предпринимателям и производителям выгодно приобретать или поставлять местную продукцию в муниципальные образования своего же региона. Как итог - на продовольственном рынке был представлен ограниченный ассортимент ямальских товаров."Благодаря транспортной доступности ситуация для жителей Ямала изменится, и ассортимент местной продукции на полках магазинов будет расширен. Сейчас у жителей и гостей Салехарда появилась возможность познакомиться с продукцией из Надымского района, города Ноябрьска, в дальнейшем жители восточной зоны смогут оценить продукцию предприятий западной части округа", - сказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман, слова которой приводятся в сообщении.Открытие в Салехарде специализированного магазина по реализации продукции региональных сельхозпроизводителей - первый шаг в направлении освоения потребительского рынка Ямала. Ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос с регулярными поставками местной продукции в восточную зону региона."В текущем году наше предприятие планирует выйти с полным ассортиментом продукции из оленины на рынок восточной части округа. В настоящее время ведется поиск подходящих торговых площадей для открытия фирменных магазинов", - рассказал директор МП "Ямальские олени" Евгений Мальцев, которого цитирует правительство региона.
https://ria.ru/20201216/uchitelya-1589458213.html
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дмитрий артюхов, ямал, ноябрьск, надымский район, экономика

В Салехарде открылся первый магазин "Сделано на Ямале"

13:45 11.03.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Первый магазин "Сделано на Ямале" открылся в Салехарде, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"В Салехарде открылся магазин "Сделано на Ямале". На одной торговой площадке представлена продукция пяти сельскохозяйственных производителей Ямала: РА "Орион", МП "Ямальские олени", МУП "Паюта", ООО "Ямалец" и ПФ "Ныда-ресурс". Это первый магазин в автономном округе, инициаторами создания которого стали сами производители. На 80 квадратных метрах покупателю предлагаются, помимо мясной и рыбной продукции, также полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни", - говорится в сообщении.
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Власти отметили, что объединиться производителям западной и восточной зоны автономного округа помогла реализация масштабного проекта - открытие сквозного проезда по дороге Салехард - Надым. Сложность транспортной схемы на Ямале не позволяла ранее предпринимателям и производителям выгодно приобретать или поставлять местную продукцию в муниципальные образования своего же региона. Как итог - на продовольственном рынке был представлен ограниченный ассортимент ямальских товаров.
"Благодаря транспортной доступности ситуация для жителей Ямала изменится, и ассортимент местной продукции на полках магазинов будет расширен. Сейчас у жителей и гостей Салехарда появилась возможность познакомиться с продукцией из Надымского района, города Ноябрьска, в дальнейшем жители восточной зоны смогут оценить продукцию предприятий западной части округа", - сказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман, слова которой приводятся в сообщении.
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Открытие в Салехарде специализированного магазина по реализации продукции региональных сельхозпроизводителей - первый шаг в направлении освоения потребительского рынка Ямала. Ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос с регулярными поставками местной продукции в восточную зону региона.
"В текущем году наше предприятие планирует выйти с полным ассортиментом продукции из оленины на рынок восточной части округа. В настоящее время ведется поиск подходящих торговых площадей для открытия фирменных магазинов", - рассказал директор МП "Ямальские олени" Евгений Мальцев, которого цитирует правительство региона.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалНоябрьскНадымский районЭкономика
 
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