В Салехарде открылся первый магазин "Сделано на Ямале"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Первый магазин "Сделано на Ямале" открылся в Салехарде, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"В Салехарде открылся магазин "Сделано на Ямале". На одной торговой площадке представлена продукция пяти сельскохозяйственных производителей Ямала: РА "Орион", МП "Ямальские олени", МУП "Паюта", ООО "Ямалец" и ПФ "Ныда-ресурс". Это первый магазин в автономном округе, инициаторами создания которого стали сами производители. На 80 квадратных метрах покупателю предлагаются, помимо мясной и рыбной продукции, также полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни", - говорится в сообщении.
Власти отметили, что объединиться производителям западной и восточной зоны автономного округа помогла реализация масштабного проекта - открытие сквозного проезда по дороге Салехард - Надым. Сложность транспортной схемы на Ямале не позволяла ранее предпринимателям и производителям выгодно приобретать или поставлять местную продукцию в муниципальные образования своего же региона. Как итог - на продовольственном рынке был представлен ограниченный ассортимент ямальских товаров.
"Благодаря транспортной доступности ситуация для жителей Ямала изменится, и ассортимент местной продукции на полках магазинов будет расширен. Сейчас у жителей и гостей Салехарда появилась возможность познакомиться с продукцией из Надымского района, города Ноябрьска, в дальнейшем жители восточной зоны смогут оценить продукцию предприятий западной части округа", - сказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман, слова которой приводятся в сообщении.
Открытие в Салехарде специализированного магазина по реализации продукции региональных сельхозпроизводителей - первый шаг в направлении освоения потребительского рынка Ямала. Ранее губернатор округа Дмитрий Артюхов поручил проработать вопрос с регулярными поставками местной продукции в восточную зону региона.
"В текущем году наше предприятие планирует выйти с полным ассортиментом продукции из оленины на рынок восточной части округа. В настоящее время ведется поиск подходящих торговых площадей для открытия фирменных магазинов", - рассказал директор МП "Ямальские олени" Евгений Мальцев, которого цитирует правительство региона.