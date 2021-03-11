https://ria.ru/20210311/largi-1600714161.html

Ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги в Приморье

Ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги в Приморье

Во время учета численности тюленей в Дальневосточном морском заповеднике Приморья ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:04

2021-03-11T10:04

2021-03-11T15:14

дальневосточный морской заповедник

фгбу "земля леопарда"

земля - риа наука

приморский край

животные

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Во время учета численности тюленей в Дальневосточном морском заповеднике Приморья ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя самками.Заповедник находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда". Сейчас там сезон рождения бельков ларги, и с помощью веб-камер ученые наблюдают за кормлением, родами и размножением. Также они начали вести учет численности с коптера.Запись сделана на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. Взрослых ларг охраняют самцы. Ролик опубликовали на Youtube-канале "Земли леопарда". "После выкармливания самок на лежбище вновь ждет спаривание с самцами — эти процессы проходят параллельно", — сообщают в ФГБУ "Земля леопарда".Период рождения и выкармливания в заливе Петра Великого начинается с конца января и продлится до конца марта. К счастью для тюленей, острова до сих пор перекрыты ледовыми полями, что гарантирует отсутствие посетителей и возможных хищников."В настоящее время ведутся учеты численности ларги на островах заповедника. Исследование позволит точно посчитать взрослых особей, установить количество появившихся на свет детенышей, проследить динамику по годам. Работа проводится с помощью современного оборудования — коптера. Ларги его даже не замечают", — сказал автор видео, сотрудник Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин.Ларга, или пятнистая нерпа, — постоянный обитатель залива Петра Великого. В летние месяцы здесь остается лишь малая часть, так как более 80 процентов мигрируют в район Сахалина и Корейского полуострова. Все мигрирующие тюлени возвращаются размножаться на острова залива Петра Великого. У ларги рождается один детеныш. Длина тела новорожденных около 90 сантиметров, масса 7-11 килограммов. Детеныши белые, но после первой линьки в возрасте двух-четырех недель становятся похожими на взрослых. Молочное кормление продолжается три-четыре недели. Мать кормит детеныша несколько раз в сутки. При этом детеныш выпивает несколько литров молока, поправляясь на два килограмма в день.

https://ria.ru/20210309/tyulen-1600393560.html

https://ria.ru/20200218/1564910408.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Самцы ларги охраняют самок, вскармливающих детенышей. Кадры с архипелага Римского-Корсакова Дальневосточная идиллия: три самки ларги вскармливают детенышей, а самцы их охраняют. Редкие кадры получены с одного из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого в Приморье. Ученые сообщают, что времени на раскачку у ларг нет: самок после выкармливания на лежбище вновь ждет спаривание с самцами, эти процессы проходят параллельно. 2021-03-11T10:04 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный морской заповедник, фгбу "земля леопарда", земля - риа наука, приморский край, животные