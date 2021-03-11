Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/largi-1600714161.html
Ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги в Приморье
Ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги в Приморье
Во время учета численности тюленей в Дальневосточном морском заповеднике Приморья ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:04
2021-03-11T15:14
дальневосточный морской заповедник
фгбу "земля леопарда"
земля - риа наука
приморский край
животные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600713719_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f33676386cc9578c5dc9a240c8ef8ed5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Во время учета численности тюленей в Дальневосточном морском заповеднике Приморья ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя самками.Заповедник находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда". Сейчас там сезон рождения бельков ларги, и с помощью веб-камер ученые наблюдают за кормлением, родами и размножением. Также они начали вести учет численности с коптера.Запись сделана на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. Взрослых ларг охраняют самцы. Ролик опубликовали на Youtube-канале "Земли леопарда". "После выкармливания самок на лежбище вновь ждет спаривание с самцами — эти процессы проходят параллельно", — сообщают в ФГБУ "Земля леопарда".Период рождения и выкармливания в заливе Петра Великого начинается с конца января и продлится до конца марта. К счастью для тюленей, острова до сих пор перекрыты ледовыми полями, что гарантирует отсутствие посетителей и возможных хищников."В настоящее время ведутся учеты численности ларги на островах заповедника. Исследование позволит точно посчитать взрослых особей, установить количество появившихся на свет детенышей, проследить динамику по годам. Работа проводится с помощью современного оборудования — коптера. Ларги его даже не замечают", — сказал автор видео, сотрудник Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин.Ларга, или пятнистая нерпа, — постоянный обитатель залива Петра Великого. В летние месяцы здесь остается лишь малая часть, так как более 80 процентов мигрируют в район Сахалина и Корейского полуострова. Все мигрирующие тюлени возвращаются размножаться на острова залива Петра Великого. У ларги рождается один детеныш. Длина тела новорожденных около 90 сантиметров, масса 7-11 килограммов. Детеныши белые, но после первой линьки в возрасте двух-четырех недель становятся похожими на взрослых. Молочное кормление продолжается три-четыре недели. Мать кормит детеныша несколько раз в сутки. При этом детеныш выпивает несколько литров молока, поправляясь на два килограмма в день.
https://ria.ru/20210309/tyulen-1600393560.html
https://ria.ru/20200218/1564910408.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Самцы ларги охраняют самок, вскармливающих детенышей. Кадры с архипелага Римского-Корсакова
Дальневосточная идиллия: три самки ларги вскармливают детенышей, а самцы их охраняют. Редкие кадры получены с одного из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого в Приморье. Ученые сообщают, что времени на раскачку у ларг нет: самок после выкармливания на лежбище вновь ждет спаривание с самцами, эти процессы проходят параллельно.
2021-03-11T10:04
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600713719_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2486d144242e8721995dae63a9108d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дальневосточный морской заповедник, фгбу "земля леопарда", земля - риа наука, приморский край, животные

Ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги в Приморье

10:04 11.03.2021 (обновлено: 15:14 11.03.2021)
 
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар — РИА Новости. Во время учета численности тюленей в Дальневосточном морском заповеднике Приморья ученые получили уникальные кадры вскармливания детенышей ларги сразу тремя самками.
Заповедник находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда". Сейчас там сезон рождения бельков ларги, и с помощью веб-камер ученые наблюдают за кормлением, родами и размножением. Также они начали вести учет численности с коптера.
Запись сделана на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. Взрослых ларг охраняют самцы. Ролик опубликовали на Youtube-канале "Земли леопарда".
"После выкармливания самок на лежбище вновь ждет спаривание с самцами — эти процессы проходят параллельно", — сообщают в ФГБУ "Земля леопарда".
Затискали насмерть: выброшенный на берег тюлененок в Приморье погиб от стресса - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 03:02
Приморцы довели до смерти детеныша тюленя
Период рождения и выкармливания в заливе Петра Великого начинается с конца января и продлится до конца марта. К счастью для тюленей, острова до сих пор перекрыты ледовыми полями, что гарантирует отсутствие посетителей и возможных хищников.
"В настоящее время ведутся учеты численности ларги на островах заповедника. Исследование позволит точно посчитать взрослых особей, установить количество появившихся на свет детенышей, проследить динамику по годам. Работа проводится с помощью современного оборудования — коптера. Ларги его даже не замечают", — сказал автор видео, сотрудник Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Катин.
Ларга, или пятнистая нерпа, — постоянный обитатель залива Петра Великого. В летние месяцы здесь остается лишь малая часть, так как более 80 процентов мигрируют в район Сахалина и Корейского полуострова. Все мигрирующие тюлени возвращаются размножаться на острова залива Петра Великого. У ларги рождается один детеныш. Длина тела новорожденных около 90 сантиметров, масса 7-11 килограммов. Детеныши белые, но после первой линьки в возрасте двух-четырех недель становятся похожими на взрослых. Молочное кормление продолжается три-четыре недели. Мать кормит детеныша несколько раз в сутки. При этом детеныш выпивает несколько литров молока, поправляясь на два килограмма в день.
Детеныш тюленя - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
18 февраля 2020, 10:34Наука
В Приморье в морском заповеднике получили кадры родов тюленя ларги
 
Дальневосточный морской заповедникФГБУ "Земля леопарда"Земля - РИА НаукаПриморский крайЖивотные
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния