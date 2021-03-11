https://ria.ru/20210311/kuznetsova-1600774041.html

Кузнецова рассказала о школах, где детей кормили завтраками вместо обедов

Кузнецова рассказала о школах, где детей кормили завтраками вместо обедов

В школах более чем десяти регионов России школьникам младших классов, обучающихся во вторую смену, заменяли обеды на завтраки, нарушения взяты на контроль... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:26

2021-03-11T14:26

2021-03-11T14:29

анна кузнецова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564919845_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_69863ee31a7cbd67d495a24c083d2624.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В школах более чем десяти регионов России школьникам младших классов, обучающихся во вторую смену, заменяли обеды на завтраки, нарушения взяты на контроль Генеральной прокуратурой, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой со ссылкой на итоги мониторинга омбудсмена.В августе президент России Владимир Путин заявил, что необходимо, чтобы все младшие школьники страны могли получать бесплатное горячее питание."Детским омбудсменом в начале учебного года (2020-2021 гг), при участии региональных уполномоченных по правам ребенка и органов исполнительной власти в сфере управления образованием, проведен срез эффективности реализации данных мер социальной поддержки. В результате мониторинга в более чем десяти регионах страны выявлена проблема замены для детей младших классов, обучающихся во вторую смену, меню обеда на меню завтрака", - говорится в сообщении.Для недопущения подобных случаев в будущем Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования. По данным проверки, администрациями 323 общеобразовательных организаций, расположенных в 13 субъектах РФ, в нарушение прав учащихся начальных классов второй смены утверждены меню, которые не включают первое блюдо, то есть детям предоставляли горячие завтраки вместо обеда."В целях устранения нарушений закона прокурорами городов и районов в адрес глав органов местного самоуправления и директоров школ внесено 294 представления, по итогам рассмотрения которых в большинстве случаев меню скорректированы. Устранение остальных нарушений взято на контроль Генеральной прокуратуры РФ", - добавили в пресс-службе.По словам Кузнецовой, аппарат омбудсмена продолжит следить за реализацией поручения президента РФ по обеспечению детей горячим питанием, в том числе учащихся с пищевыми особенностями."Большой потенциал в этом вопросе я вижу в родительском контроле, который в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора необходимо выстроить во всех образовательных организациях нашей страны", – отметила Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210125/shkola-1594435254.html

https://ria.ru/20201201/pitanie-1587170336.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество