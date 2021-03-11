Кузнецова рассказала о школах, где детей кормили завтраками вместо обедов
14:26 11.03.2021 (обновлено: 14:29 11.03.2021)
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В школах более чем десяти регионов России школьникам младших классов, обучающихся во вторую смену, заменяли обеды на завтраки, нарушения взяты на контроль Генеральной прокуратурой, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой со ссылкой на итоги мониторинга омбудсмена.
В августе президент России Владимир Путин заявил, что необходимо, чтобы все младшие школьники страны могли получать бесплатное горячее питание.
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"Детским омбудсменом в начале учебного года (2020-2021 гг), при участии региональных уполномоченных по правам ребенка и органов исполнительной власти в сфере управления образованием, проведен срез эффективности реализации данных мер социальной поддержки. В результате мониторинга в более чем десяти регионах страны выявлена проблема замены для детей младших классов, обучающихся во вторую смену, меню обеда на меню завтрака", - говорится в сообщении.
Для недопущения подобных случаев в будущем Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования. По данным проверки, администрациями 323 общеобразовательных организаций, расположенных в 13 субъектах РФ, в нарушение прав учащихся начальных классов второй смены утверждены меню, которые не включают первое блюдо, то есть детям предоставляли горячие завтраки вместо обеда.
"В целях устранения нарушений закона прокурорами городов и районов в адрес глав органов местного самоуправления и директоров школ внесено 294 представления, по итогам рассмотрения которых в большинстве случаев меню скорректированы. Устранение остальных нарушений взято на контроль Генеральной прокуратуры РФ", - добавили в пресс-службе.
По словам Кузнецовой, аппарат омбудсмена продолжит следить за реализацией поручения президента РФ по обеспечению детей горячим питанием, в том числе учащихся с пищевыми особенностями.
"Большой потенциал в этом вопросе я вижу в родительском контроле, который в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора необходимо выстроить во всех образовательных организациях нашей страны", – отметила Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении.
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