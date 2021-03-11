https://ria.ru/20210311/kurily-1600726213.html

Эксперт оценил предложение японского политика блокировать Южные Курилы

Эксперт оценил предложение японского политика блокировать Южные Курилы

Предложенная японским политологом идея блокировать южные Курилы для решения "территориального вопроса" с РФ является несбыточной, поскольку ни действующее... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:20

2021-03-11T11:20

2021-03-11T11:21

игорь коротченко

курильские острова

москва

япония

токио

спор вокруг статуса курильских островов

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенная японским политологом идея блокировать южные Курилы для решения "территориального вопроса" с РФ является несбыточной, поскольку ни действующее российское законодательство, ни военный потенциал Москвы не позволят Токио реализовать эти намерения, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan выразил мнение, что Японии необходимо продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения "территориального вопроса". В то же время Каватао считает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, но призывает Токио уже сейчас доказывать миру, что Ялтинское соглашение 1945 года "само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией"."С практической точки зрения рассуждения отставного японского дипломата являются абсолютно бессодержательными – поправки к российской конституции навсегда закрепили статус южных Курил как неотъемлемой части территории РФ. Все рассуждения вроде "давайте дождемся удобного момента, а потом предъявим территориальные претензии" или "создадим внутри России общественное мнение за отделение Курил и передачу их Японии" являются ненаучной фантастикой и реализованы не будут", - сказал Коротченко.Военный сценарий нереаленПо мнению эксперта, попытки забрать Курилы силой, в том числе путем блокады проливов, также являются нереальными из-за несоизмеримости военных потенциалов Москвы и Токио."Что касается предложений неких силовых акций – сегодня на Курильских островах создана эффективная система обороны и безопасности, которая включает в себя и противокорабельные передвижные ракетные комплексы. Российская группировка, дислоцированная на южных Курилах, является частью сил Восточного военного округа, потенциал которых делает бессмысленными попытки Японии решить проблему островов силовым методом", - отметил Коротченко.Он призвал японскую сторону смириться с существующей ситуацией и в интересах добрососедства и развития отношений с Россией окончательно отказаться от территориальных претензий к Москве.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/kurily-1600717623.html

https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596355535.html

курильские острова

москва

япония

токио

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игорь коротченко, курильские острова, москва, япония, токио, спор вокруг статуса курильских островов, в мире