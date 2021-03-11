Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/kurily-1600726213.html
Эксперт оценил предложение японского политика блокировать Южные Курилы
Эксперт оценил предложение японского политика блокировать Южные Курилы
Предложенная японским политологом идея блокировать южные Курилы для решения "территориального вопроса" с РФ является несбыточной, поскольку ни действующее... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:20
2021-03-11T11:21
игорь коротченко
курильские острова
москва
япония
токио
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_0396a378bd0e8268e7b0511c8e7483cd.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенная японским политологом идея блокировать южные Курилы для решения "территориального вопроса" с РФ является несбыточной, поскольку ни действующее российское законодательство, ни военный потенциал Москвы не позволят Токио реализовать эти намерения, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan выразил мнение, что Японии необходимо продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения "территориального вопроса". В то же время Каватао считает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, но призывает Токио уже сейчас доказывать миру, что Ялтинское соглашение 1945 года "само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией"."С практической точки зрения рассуждения отставного японского дипломата являются абсолютно бессодержательными – поправки к российской конституции навсегда закрепили статус южных Курил как неотъемлемой части территории РФ. Все рассуждения вроде "давайте дождемся удобного момента, а потом предъявим территориальные претензии" или "создадим внутри России общественное мнение за отделение Курил и передачу их Японии" являются ненаучной фантастикой и реализованы не будут", - сказал Коротченко.Военный сценарий нереаленПо мнению эксперта, попытки забрать Курилы силой, в том числе путем блокады проливов, также являются нереальными из-за несоизмеримости военных потенциалов Москвы и Токио."Что касается предложений неких силовых акций – сегодня на Курильских островах создана эффективная система обороны и безопасности, которая включает в себя и противокорабельные передвижные ракетные комплексы. Российская группировка, дислоцированная на южных Курилах, является частью сил Восточного военного округа, потенциал которых делает бессмысленными попытки Японии решить проблему островов силовым методом", - отметил Коротченко.Он призвал японскую сторону смириться с существующей ситуацией и в интересах добрососедства и развития отношений с Россией окончательно отказаться от территориальных претензий к Москве.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210311/kurily-1600717623.html
https://ria.ru/20210207/yaponiya-1596355535.html
курильские острова
москва
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c158b0cad11439c48e14aba823cbff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь коротченко, курильские острова, москва, япония, токио, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Эксперт оценил предложение японского политика блокировать Южные Курилы

11:20 11.03.2021 (обновлено: 11:21 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Анто Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Предложенная японским политологом идея блокировать южные Курилы для решения "территориального вопроса" с РФ является несбыточной, поскольку ни действующее российское законодательство, ни военный потенциал Москвы не позволят Токио реализовать эти намерения, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan выразил мнение, что Японии необходимо продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения "территориального вопроса". В то же время Каватао считает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, но призывает Токио уже сейчас доказывать миру, что Ялтинское соглашение 1945 года "само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией".
Вид на вулкан Богдан Хмельницкий на острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 10:32Сказано в эфире
Политолог назвал основную причину призыва в Японии "блокировать Курилы"
"С практической точки зрения рассуждения отставного японского дипломата являются абсолютно бессодержательными – поправки к российской конституции навсегда закрепили статус южных Курил как неотъемлемой части территории РФ. Все рассуждения вроде "давайте дождемся удобного момента, а потом предъявим территориальные претензии" или "создадим внутри России общественное мнение за отделение Курил и передачу их Японии" являются ненаучной фантастикой и реализованы не будут", - сказал Коротченко.

Военный сценарий нереален

По мнению эксперта, попытки забрать Курилы силой, в том числе путем блокады проливов, также являются нереальными из-за несоизмеримости военных потенциалов Москвы и Токио.
"Что касается предложений неких силовых акций – сегодня на Курильских островах создана эффективная система обороны и безопасности, которая включает в себя и противокорабельные передвижные ракетные комплексы. Российская группировка, дислоцированная на южных Курилах, является частью сил Восточного военного округа, потенциал которых делает бессмысленными попытки Японии решить проблему островов силовым методом", - отметил Коротченко.
Он призвал японскую сторону смириться с существующей ситуацией и в интересах добрососедства и развития отношений с Россией окончательно отказаться от территориальных претензий к Москве.
Виды России. Курильские острова - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 06:58
В Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.
 
Игорь КоротченкоКурильские островаМоскваЯпонияТокиоСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния