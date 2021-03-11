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https://ria.ru/20210311/kurily-1600698730.html
В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
Японии необходимо продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения "территориального... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:00
2021-03-11T05:07
россия
мид японии‎
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Японии необходимо продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения "территориального вопроса", такое мнение выразил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan."Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами"", - заявил он.При этом, по словам политолога, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда "национальная мощь" России "снизится, как в 1990-е годы".В то же время Каватао признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно "собраться" и настроиться на "долгий процесс". Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен "разрушить главную предпосылку позиции России" и доказывать "всему миру", что "Ялтинское соглашение (1945 года. – прим. ред.) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией".Каватао добавил, что "лучше во всем этом соблюдать спокойствие и хладнокровие", а также избегать "излишнего ажиотажа" в СМИ. "Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса", - утверждает он.Акио Каватао долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашенного профессора политолог преподает в Токийском университете и университете Васэда.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210303/kurily-1599728137.html
https://ria.ru/20210228/voyna-1599279509.html
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россия, мид японии‎, курильские острова, япония, в мире

В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил

03:00 11.03.2021 (обновлено: 05:07 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр ЛыскинОстров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды
Остров Юрий из группы островов Хабомаи Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Японии необходимо продемонстрировать "готовность и способность" заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами для решения "территориального вопроса", такое мнение выразил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в своей статье на портале Newsweek Japan.
"Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами"", - заявил он.
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При этом, по словам политолога, на данный момент Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда "национальная мощь" России "снизится, как в 1990-е годы".
В то же время Каватао признает, что в обозримом будущем ничего подобного не предвидится, поэтому Японии нужно "собраться" и настроиться на "долгий процесс". Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен "разрушить главную предпосылку позиции России" и доказывать "всему миру", что "Ялтинское соглашение (1945 года. – прим. ред.) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией".
Каватао добавил, что "лучше во всем этом соблюдать спокойствие и хладнокровие", а также избегать "излишнего ажиотажа" в СМИ. "Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса", - утверждает он.
Акио Каватао долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашенного профессора политолог преподает в Токийском университете и университете Васэда.
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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