https://ria.ru/20210311/krym-1600857637.html

В Крыму оценили "три кита" стратегии Киева по возвращению полуострова

В Крыму оценили "три кита" стратегии Киева по возвращению полуострова

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что план Киева по возвращению контроля над полуостровом, состоящий из "трех РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T23:05

2021-03-11T23:05

2021-03-12T00:09

дмитрий кулеба

алексей черняк

владимир путин

франция

германия

республика крым

оон

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что план Киева по возвращению контроля над полуостровом, состоящий из "трех китов", ждет фиаско, а депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы бредом.Ранее Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется "вернуть" Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия – "восстановление международного права" и полного суверенитета Украины над полуостровом.По его словам, Крым был, есть и всегда будет российским. "Это аксиома, которую понимают и в Киеве, и в Вашингтоне", - подчеркнул он.Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Кулебы "бредом, который даже не хочется уже и комментировать". "Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины? В Киеве сейчас все делается, чтобы увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине, в сторону. Поэтому каждый день (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский и его окружение вспоминают Крым и пытаются показать свою работу, при этом переложить всю ответственность на своих западных хозяев", - сказал агентству депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

https://ria.ru/20210224/krym-1598712832.html

https://ria.ru/20210311/flot-1600825383.html

франция

германия

республика крым

сша

украина

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дмитрий кулеба, алексей черняк, владимир путин, франция, германия, республика крым, оон, сша, украина