В Крыму оценили "три кита" стратегии Киева по возвращению полуострова
23:05 11.03.2021 (обновлено: 00:09 12.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что план Киева по возвращению контроля над полуостровом, состоящий из "трех китов", ждет фиаско, а депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы бредом.
Ранее Кулеба назвал "три кита" политики, благодаря которой Киев надеется "вернуть" Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) стратегия "деоккупации" и реинтеграции, консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров, и синергия – "восстановление международного права" и полного суверенитета Украины над полуостровом.
"Никаких китов я тут не вижу. Максимум - сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо. Но результат будет ожидаемый - очередное фиаско и дальнейшее уничтожение украинской государственности собственной же некомпетентной и несубъектной властью", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Крым был, есть и всегда будет российским. "Это аксиома, которую понимают и в Киеве, и в Вашингтоне", - подчеркнул он.
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Депутат крымского парламента Алексей Черняк назвал заявление Кулебы "бредом, который даже не хочется уже и комментировать". "Какая консолидация? Кого? Граждан Украины, где каждый день нарушаются права собственных граждан, против тех, кто высказывается не так, как хочется руководству Украины? В Киеве сейчас все делается, чтобы увести внимание от огромных проблем, которые происходят на Украине, в сторону. Поэтому каждый день (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский и его окружение вспоминают Крым и пытаются показать свою работу, при этом переложить всю ответственность на своих западных хозяев", - сказал агентству депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".