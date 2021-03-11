https://ria.ru/20210311/krym-1600853612.html

Глава МИД Украины назвал "три кита" политики возвращения Крыма

Глава МИД Украины назвал "три кита" политики возвращения Крыма

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики "возвращения" Крыма. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T22:05

2021-03-11T22:05

2021-03-12T00:00

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики "возвращения" Крыма.Один из них — стратегия "деоккупации" полуострова, которую ранее утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины.Вторым "китом" он назвал консолидацию — объединение "усилий всех партнеров" на базе саммита "Крымской платформы", запланированного на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.Третьей Кулеба упомянул синергию — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем.В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма. Среди них — организация саммита "Крымской платформы", шаги "по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав" крымчан.В Крыму указ Зеленского посчитали "политическим блефом". Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заметил, что эффективность и актуальность этого указа, "как и всего, что предпринимают киевские власти в отношении Крыма", нулевая. В Госдуме документ назвали популистским.При этом накануне замглавы украинского Минюста Иван Лищина сообщил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) восемь тысяч жалоб против Киева.

https://radiosputnik.ria.ru/20210310/espch-1600622266.html

https://ria.ru/20210226/krym-1599163619.html

франция

германия

республика крым

сша

украина

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владимир зеленский, владимир путин, франция, германия, республика крым, оон, сша, украина, в мире