Глава МИД Украины назвал "три кита" политики возвращения Крыма
22:05 11.03.2021 (обновлено: 00:00 12.03.2021)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал "три кита" политики "возвращения" Крыма.
Один из них — стратегия "деоккупации" полуострова, которую ранее утвердил Совет национальной безопасности и обороны Украины.
"Исторический документ, который должен был быть еще в 2014-м. Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского", — написал Кулеба в Twitter.
Вторым "китом" он назвал консолидацию — объединение "усилий всех партнеров" на базе саммита "Крымской платформы", запланированного на 23 августа. На нем Киев хочет обсудить вопрос "возвращения" полуострова. Украина предложила присоединиться к площадке ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.
Третьей Кулеба упомянул синергию — "восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" и реинтеграции Крыма. Среди них — организация саммита "Крымской платформы", шаги "по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав" крымчан.
В Крыму указ Зеленского посчитали "политическим блефом". Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заметил, что эффективность и актуальность этого указа, "как и всего, что предпринимают киевские власти в отношении Крыма", нулевая. В Госдуме документ назвали популистским.
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