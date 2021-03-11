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Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым
Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым
Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине "вернуть" Крым. Об этом он написал в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:11
2021-03-11T18:11
эстония
республика крым
таллин
украина
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине "вернуть" Крым. Об этом он написал в фейсбуке.Михельсон подчеркнул, что Таллин никогда не признает полуостров частью России.Политик добавил, что для этого необходимо последовательное международное сотрудничество и "неустанное" продвижение своих интересов со стороны самой Украины.Ранее с похожей инициативой выступало посольство Великобритании в Киеве. Дипломаты предложили программу "Открытое будущее", которая должна профинансировать "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксировать "нарушения прав человека".Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал Великобританию умерить "колонизаторские амбиции" и не вмешиваться во внутренние дела России. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заверил, что планы Лондона по "реинтеграции" Крыма в состав Украины будут пресечены. Он подчеркнул, что власти западных стран специально создают "мифы" о нарушениях прав человека в республике. При этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров и пообщаться с его жителями.
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эстония, республика крым, таллин, украина

Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым

18:11 11.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо"
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине "вернуть" Крым. Об этом он написал в фейсбуке.
Михельсон подчеркнул, что Таллин никогда не признает полуостров частью России.
"Эстония <…> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма", — говорится в посте.
Политик добавил, что для этого необходимо последовательное международное сотрудничество и "неустанное" продвижение своих интересов со стороны самой Украины.
Ранее с похожей инициативой выступало посольство Великобритании в Киеве. Дипломаты предложили программу "Открытое будущее", которая должна профинансировать "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксировать "нарушения прав человека".
Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. 15 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 18:55
Экс-депутат Рады призвала готовиться к военному захвату Крыма
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал Великобританию умерить "колонизаторские амбиции" и не вмешиваться во внутренние дела России. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заверил, что планы Лондона по "реинтеграции" Крыма в состав Украины будут пресечены. Он подчеркнул, что власти западных стран специально создают "мифы" о нарушениях прав человека в республике. При этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров и пообщаться с его жителями.
 
ЭстонияРеспублика КрымТаллинУкраина
 
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