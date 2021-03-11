https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html

Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым

Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым

Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине "вернуть" Крым. Об этом он написал в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:11

2021-03-11T18:11

2021-03-11T18:11

эстония

республика крым

таллин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586284435_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_24e8ac7f5e13a4d0a5a4ba7b5d39bc5e.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине "вернуть" Крым. Об этом он написал в фейсбуке.Михельсон подчеркнул, что Таллин никогда не признает полуостров частью России.Политик добавил, что для этого необходимо последовательное международное сотрудничество и "неустанное" продвижение своих интересов со стороны самой Украины.Ранее с похожей инициативой выступало посольство Великобритании в Киеве. Дипломаты предложили программу "Открытое будущее", которая должна профинансировать "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксировать "нарушения прав человека".Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал Великобританию умерить "колонизаторские амбиции" и не вмешиваться во внутренние дела России. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заверил, что планы Лондона по "реинтеграции" Крыма в состав Украины будут пресечены. Он подчеркнул, что власти западных стран специально создают "мифы" о нарушениях прав человека в республике. При этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров и пообщаться с его жителями.

https://ria.ru/20210302/krym-1599651804.html

эстония

республика крым

таллин

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, республика крым, таллин, украина