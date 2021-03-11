Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон пообещал, что страна поможет Украине "вернуть" Крым. Об этом он написал в фейсбуке.
Михельсон подчеркнул, что Таллин никогда не признает полуостров частью России.
"Эстония <…> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма", — говорится в посте.
Политик добавил, что для этого необходимо последовательное международное сотрудничество и "неустанное" продвижение своих интересов со стороны самой Украины.
Ранее с похожей инициативой выступало посольство Великобритании в Киеве. Дипломаты предложили программу "Открытое будущее", которая должна профинансировать "развитие реинтеграции" полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины, а также фиксировать "нарушения прав человека".
Депутат Государственной думы Михаил Шеремет призвал Великобританию умерить "колонизаторские амбиции" и не вмешиваться во внутренние дела России. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заверил, что планы Лондона по "реинтеграции" Крыма в состав Украины будут пресечены. Он подчеркнул, что власти западных стран специально создают "мифы" о нарушениях прав человека в республике. При этом никто из них не удосужился лично посетить полуостров и пообщаться с его жителями.