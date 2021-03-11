https://ria.ru/20210311/krym-1600785009.html
В Госдуме оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма
В Госдуме оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма
Нецензурное высказывание министра культуры Крыма Арины Новосельской недопустимо, однако увольнять из-за этого ее не надо: она хорошо работает, считает первый... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:24
2021-03-11T15:24
2021-03-11T15:24
арина новосельская
сергей аксенов (политик)
елена драпеко
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Нецензурное высказывание министра культуры Крыма Арины Новосельской недопустимо, однако увольнять из-за этого ее не надо: она хорошо работает, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской за нецензурную реплику во время видеоселектора."Во-первых, я считаю, что она, конечно, не права. Она должна была бы извиниться перед всеми присутствующими, но увольнять ее не надо. Она хороший министр, хорошо работает, я с ней знакома. Но у нас, конечно, кого угодно могут вывести участники совещания, учитывая, что там такое количество проблем в Крыму, которые очень трудно разрешимы. Я ее понимаю, но поступок не одобряю", - сказала Драпеко РИА Новости.На совещании в Крыму, которое прошло в четверг и было посвящено реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение Новосельской, которая нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи. После того, как глава Крыма Сергей Аксенов призвал ее успокоиться и попросил провести служебное расследование, министр извинилась, сказав: "коллеги, простите, пожалуйста", и сообщила, что у нее "отключилась машина".
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арина новосельская, сергей аксенов (политик), елена драпеко, общество
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Нецензурное высказывание министра культуры Крыма Арины Новосельской
недопустимо, однако увольнять из-за этого ее не надо: она хорошо работает, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко
.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской за нецензурную реплику во время видеоселектора.
"Во-первых, я считаю, что она, конечно, не права. Она должна была бы извиниться перед всеми присутствующими, но увольнять ее не надо. Она хороший министр, хорошо работает, я с ней знакома. Но у нас, конечно, кого угодно могут вывести участники совещания, учитывая, что там такое количество проблем в Крыму, которые очень трудно разрешимы. Я ее понимаю, но поступок не одобряю", - сказала Драпеко РИА Новости.
На совещании в Крыму, которое прошло в четверг и было посвящено реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение Новосельской, которая нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи. После того, как глава Крыма Сергей Аксенов призвал ее успокоиться и попросил провести служебное расследование, министр извинилась, сказав: "коллеги, простите, пожалуйста", и сообщила, что у нее "отключилась машина".