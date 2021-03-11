https://ria.ru/20210311/krym-1600785009.html

В Госдуме оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма

В Госдуме оценили ситуацию с нецензурной репликой министра культуры Крыма

Нецензурное высказывание министра культуры Крыма Арины Новосельской недопустимо, однако увольнять из-за этого ее не надо: она хорошо работает, считает первый... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:24

2021-03-11T15:24

2021-03-11T15:24

арина новосельская

сергей аксенов (политик)

елена драпеко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_e33d586ee86eaa68c1840aeaa62a4996.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Нецензурное высказывание министра культуры Крыма Арины Новосельской недопустимо, однако увольнять из-за этого ее не надо: она хорошо работает, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении Новосельской за нецензурную реплику во время видеоселектора."Во-первых, я считаю, что она, конечно, не права. Она должна была бы извиниться перед всеми присутствующими, но увольнять ее не надо. Она хороший министр, хорошо работает, я с ней знакома. Но у нас, конечно, кого угодно могут вывести участники совещания, учитывая, что там такое количество проблем в Крыму, которые очень трудно разрешимы. Я ее понимаю, но поступок не одобряю", - сказала Драпеко РИА Новости.На совещании в Крыму, которое прошло в четверг и было посвящено реализации инфраструктурных проектов, произошло незапланированное включение Новосельской, которая нецензурно выругалась, возмущаясь сбоями видеосвязи. После того, как глава Крыма Сергей Аксенов призвал ее успокоиться и попросил провести служебное расследование, министр извинилась, сказав: "коллеги, простите, пожалуйста", и сообщила, что у нее "отключилась машина".

https://ria.ru/20210219/deputat-1598153173.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арина новосельская, сергей аксенов (политик), елена драпеко, общество