https://ria.ru/20210311/krym-1600707405.html

В Крыму назвали встречу западных стран в ООН "клоунским междусобойчиком"

В Крыму назвали встречу западных стран в ООН "клоунским междусобойчиком"

Неформальное заседание Совбеза ООН по крымской теме, созываемое по инициативе западных стран и США, станет "клоунским междусобойчиком", считает руководитель... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:58

2021-03-11T08:58

2021-03-11T11:00

россия

дмитрий полянский

совет безопасности оон

эстония

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Неформальное заседание Совбеза ООН по крымской теме, созываемое по инициативе западных стран и США, станет "клоунским междусобойчиком", считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.Ранее сообщалось, что Эстония, а также европейские члены СБ ООН и США проведут в пятницу неформальное заседание Совбеза по теме Крыма. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 17 марта свою встречу, в которой будут участвовать представители полуострова. Эстония же, как заявил Полянский, не дала крымчанам права выступить на первом мероприятии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители полуострова и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210311/proval-1600701125.html

россия

эстония

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, эстония, республика крым