В Крыму назвали встречу западных стран в ООН "клоунским междусобойчиком"
08:58 11.03.2021 (обновлено: 11:00 11.03.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Неформальное заседание Совбеза ООН по крымской теме, созываемое по инициативе западных стран и США, станет "клоунским междусобойчиком", считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.
Ранее сообщалось, что Эстония, а также европейские члены СБ ООН и США проведут в пятницу неформальное заседание Совбеза по теме Крыма. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 17 марта свою встречу, в которой будут участвовать представители полуострова. Эстония же, как заявил Полянский, не дала крымчанам права выступить на первом мероприятии.
"Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных "крымоненавистников", поэтому ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, на котором добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить крокодиловы слезы, нет", — сказал РИА Новости Молохов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители полуострова и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".