https://ria.ru/20210311/krym-1600693710.html

Бальбек назвал организуемую Эстонией встречу в ООН по Крыму пылью в глаза

Бальбек назвал организуемую Эстонией встречу в ООН по Крыму пылью в глаза

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление эстонского постпредства при Организации объединенных наций о том, что Эстония, европейские члены... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:11

2021-03-11T00:11

2021-03-11T00:21

руслан бальбек

эстония

республика крым

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление эстонского постпредства при Организации объединенных наций о том, что Эстония, европейские члены Совбеза ООН и США проведут неформальное заседание СБ по Крыму, назвав заседание без жителей полуострова "пылью в глаза".Ранее сообщалось, что Эстония, а также европейские члены СБ ООН и США проведут в пятницу неформальное заседание Совбеза по теме Крыма. Также зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 17 марта неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма с участием представителей полуострова. По словам Полянского, Эстония отказалась дать право выступить на этом мероприятии крымчанам, не назвав причину.Депутат также отметил, что "любой здравомыслящий человек" обратит внимание на площадку, где ведут разговор о полуострове с крымчанами и где можно будет узнать, как в действительности живут народы Крыма, а также как решаются водная проблема и вопросы энергетической безопасности. "Вот это настоящая медиаплощадка", - добавил он.

https://ria.ru/20210310/krym-1600615499.html

эстония

республика крым

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руслан бальбек, эстония, республика крым, оон, в мире