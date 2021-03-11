Бальбек назвал организуемую Эстонией встречу в ООН по Крыму пылью в глаза
00:11 11.03.2021 (обновлено: 00:21 11.03.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление эстонского постпредства при Организации объединенных наций о том, что Эстония, европейские члены Совбеза ООН и США проведут неформальное заседание СБ по Крыму, назвав заседание без жителей полуострова "пылью в глаза".
Ранее сообщалось, что Эстония, а также европейские члены СБ ООН и США проведут в пятницу неформальное заседание Совбеза по теме Крыма. Также зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия проведет 17 марта неформальное заседание СБ ООН по теме Крыма с участием представителей полуострова. По словам Полянского, Эстония отказалась дать право выступить на этом мероприятии крымчанам, не назвав причину.
"Вот оно - истинное лицо так называемой западной демократии и свободы слова: поговорить о Крыме без крымчан... то, что устраивают страны Балтии, это пыль в глаза... Так что пусть там они выпячиваются друг перед другом, а приличным людям, как говорится, по другой дороге, на ту площадку, где говорят по факту и по делу", - заявил Бальбек РИА Новости.
Депутат также отметил, что "любой здравомыслящий человек" обратит внимание на площадку, где ведут разговор о полуострове с крымчанами и где можно будет узнать, как в действительности живут народы Крыма, а также как решаются водная проблема и вопросы энергетической безопасности. "Вот это настоящая медиаплощадка", - добавил он.