https://ria.ru/20210311/kriminal-1600710547.html
СК возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян
СК возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян
Следственный комитет возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна, сообщил РИА Новости на условиях анонимности один из адвокатов, участвующих в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:31
2021-03-11T09:31
2021-03-11T15:40
мария хачатурян
крестина хачатурян
ангелина хачатурян
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна, сообщил РИА Новости на условиях анонимности один из адвокатов, участвующих в процессе.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Резонансное убийство произошло 27 июля 2018-го в Москве: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе, им было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь. Об убитом известно, что он причинял девушкам "физические и психические страдания".Защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии освободили от электронных браслетов.Адвокаты сестер утверждают, что отец подвергал дочерей сексуальному насилию. Другие родственники Михаила Хачатуряна настаивают, что это неправда, в конце прошлого года они выступили с инициативой возбудить уголовное дело против убитого (это возможно по закону), чтобы опровергнуть подозрения в изнасилованиях.
https://ria.ru/20210201/khachaturyan-1595526045.html
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мария хачатурян, крестина хачатурян, ангелина хачатурян, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет
возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна, сообщил РИА Новости на условиях анонимности один из адвокатов, участвующих в процессе.
"В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК "Насильственные действия сексуального характера", 133 "Понуждение к действиям сексуального характера" и 117 "Истязание", — уточнил собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Резонансное убийство произошло 27 июля 2018-го в Москве
: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе, им было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь. Об убитом известно, что он причинял девушкам "физические и психические страдания".
Защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии освободили от электронных браслетов.
Адвокаты сестер утверждают, что отец подвергал дочерей сексуальному насилию. Другие родственники Михаила Хачатуряна настаивают, что это неправда, в конце прошлого года они выступили с инициативой возбудить уголовное дело против убитого (это возможно по закону), чтобы опровергнуть подозрения в изнасилованиях.