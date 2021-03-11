https://ria.ru/20210311/kriminal-1600710547.html

СК возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян

СК возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян

Следственный комитет возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна, сообщил РИА Новости на условиях анонимности один из адвокатов, участвующих в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:31

2021-03-11T09:31

2021-03-11T15:40

мария хачатурян

крестина хачатурян

ангелина хачатурян

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна, сообщил РИА Новости на условиях анонимности один из адвокатов, участвующих в процессе.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Резонансное убийство произошло 27 июля 2018-го в Москве: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе, им было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь. Об убитом известно, что он причинял девушкам "физические и психические страдания".Защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии освободили от электронных браслетов.Адвокаты сестер утверждают, что отец подвергал дочерей сексуальному насилию. Другие родственники Михаила Хачатуряна настаивают, что это неправда, в конце прошлого года они выступили с инициативой возбудить уголовное дело против убитого (это возможно по закону), чтобы опровергнуть подозрения в изнасилованиях.

https://ria.ru/20210201/khachaturyan-1595526045.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария хачатурян, крестина хачатурян, ангелина хачатурян, следственный комитет россии (ск рф), происшествия