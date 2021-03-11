https://ria.ru/20210311/krematoriy-1600826394.html

В РПЦ раскритиковали строительство крематориев

В РПЦ раскритиковали строительство крематориев

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда согласился с Сарапульской епархией,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:19

2021-03-11T18:19

2021-03-11T18:20

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда согласился с Сарапульской епархией, выступившей против строительства крематория: по его словам, власти призваны создать условия для погребения в земле тех умерших, кто следует религиозной традиции, а не обеспечивать "дешевую" кремацию.Ранее на сайте Сарапульской и Можгинской епархии Русской православной церкви (Удмуртия) появилось открытое письмо к главе региона Александру Бречалову, в котором местный епископ Антоний выступил против строительства в Сарапуле крематория. В частности, епископ отметил, что "для верующих Сарапула решение о строительстве такого сооружения – это новое напоминание о богоборчестве", когда в ХХ веке "власть стала активно бороться с церковью, а также с вековыми традициями России", в частности, с традицией хоронить людей в земле. Также в письме он заявил о риске ущерба экологии и здоровью людей, которые будут жить рядом, и выразил сомнения, что крематорий нужен небольшому городу, где "достаточно земли" для захоронений.В своем Telegram-канале Легойда отметил, что со времен "атеистического режима" в некоторых городах России сохранились крематории, "есть немногие люди, которые, следуя своим убеждениям, сознательно предпочитают кремацию скончавшихся родных"."Однако сейчас мы живем во времена, когда большинство представителей традиционных религий придерживаются сложившегося за века обычая погребения умерших. И для власти естественно прислушиваться к их мнению. Аргументы, что в крупных городах не хватает земли для захоронения, место на кладбище стоит крайне дорого, известны. Однако сценарий, когда в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий дешевые "услуги", видится неприемлемым",- написал Легойда.Он напомнил, что РПЦ "никогда не отказывала в заупокойном поминовении кремированных, зная о том, что многие родственники усопших вынуждены принимать такое решение, не имея выбора", однако "принадлежность к христианству не предполагает сознательного выбора в пользу предания тел огню"."Власти призваны создать все условия, чтобы погребение родственников было материально и организационно доступно для тех, кто придерживается соответствующих религиозных традиций. Поэтому призываю прислушаться к аргументам Сарапульской епархии Русской Православной Церкви против строительства крематория", - подчеркнул представитель РПЦ.

https://ria.ru/20200427/1570641648.html

https://ria.ru/20201219/krematsiya-1590053401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, александр бречалов, русская православная церковь, сарапул