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С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории
С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории
Ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена с борта Международной космической станции (МКС) с помощью манипулятора,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:33
2021-03-11T17:35
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена с борта Международной космической станции (МКС) с помощью манипулятора, трансляция велась на сайте НАСА.Платформа с новыми аккумуляторами была привезена на станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.Согласно трансляции на сайте НАСА, платформа с аккумуляторами была взята дистанционным манипулятором SSRMS и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили с МКС.Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.В июле 2007 года бак с аммиаком массой 640 килограммов отбрасывал американский астронавт Клейтон Андерсон, стоя на манипуляторе SSRMS. В декабре 2018 года с помощью манипулятора с МКС выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полтонны.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса

С МКС выкинули самый тяжелый мусор в истории

17:33 11.03.2021 (обновлено: 17:35 11.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ненужная платформа со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны выброшена с борта Международной космической станции (МКС) с помощью манипулятора, трансляция велась на сайте НАСА.
Платформа с новыми аккумуляторами была привезена на станцию японским грузовым кораблем HTV-9 в мае 2020 года. После замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.
Согласно трансляции на сайте НАСА, платформа с аккумуляторами была взята дистанционным манипулятором SSRMS и переведена в безопасное положение, после чего ее выбросили с МКС.
Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. Со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.
В июле 2007 года бак с аммиаком массой 640 килограммов отбрасывал американский астронавт Клейтон Андерсон, стоя на манипуляторе SSRMS. В декабре 2018 года с помощью манипулятора с МКС выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полтонны.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
 
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