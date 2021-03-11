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Распространение коронавируса
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В Британии выявили новый вариант коронавируса
В Британии выявили новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса выявлен в Англии, сообщило в четверг местное управление по охране общественного здоровья. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:36
2021-03-11T18:36
распространение коронавируса
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ЛОНДОН, 11 мар – РИА Новости, Мария Табак. Новый вариант коронавируса выявлен в Англии, сообщило в четверг местное управление по охране общественного здоровья."Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа", - отмечается в сообщении."Выявление контактов завершено, никаких дополнительных случаев на данный момент не обнаружено", - отмечает управление.Также выявлены четыре новых случая заражения так называемым "бразильским" штаммом коронавируса.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили новый вариант коронавируса

18:36 11.03.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Depositphotos / viz-arch
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ЛОНДОН, 11 мар – РИА Новости, Мария Табак. Новый вариант коронавируса выявлен в Англии, сообщило в четверг местное управление по охране общественного здоровья.
"Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа", - отмечается в сообщении.
"Выявление контактов завершено, никаких дополнительных случаев на данный момент не обнаружено", - отмечает управление.
Также выявлены четыре новых случая заражения так называемым "бразильским" штаммом коронавируса.
 
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