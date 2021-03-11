https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600830182.html

В Британии выявили новый вариант коронавируса

В Британии выявили новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса выявлен в Англии, сообщило в четверг местное управление по охране общественного здоровья. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:36

2021-03-11T18:36

2021-03-11T18:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 11 мар – РИА Новости, Мария Табак. Новый вариант коронавируса выявлен в Англии, сообщило в четверг местное управление по охране общественного здоровья."Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа", - отмечается в сообщении."Выявление контактов завершено, никаких дополнительных случаев на данный момент не обнаружено", - отмечает управление.Также выявлены четыре новых случая заражения так называемым "бразильским" штаммом коронавируса.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, великобритания, в мире