https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600754634.html

В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в России

В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России немного улучшилась, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:11

2021-03-11T13:11

2021-03-11T13:11

распространение коронавируса

россия

анна попова

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России немного улучшилась, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в России меньше порогового значения семь на 100 тысяч населения в сутки."Мы видим маленькое улучшение ситуации (с коронавирусом - ред.) даже в России, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, так что требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы", - сказала Вуйнович в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".В конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но еще далека от идеальной. Мэр Москвы Сергей Собянин уже в марте отмечал, что ситуация с пандемией в столице также постепенно улучшается, по его словам, есть "тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран", но у Москвы " все достаточно стабильно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210311/shtamm-1600738988.html

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россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, сергей собянин, общество