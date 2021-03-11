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В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в России
В ВОЗ заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России немного улучшилась, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:11
2021-03-11T13:11
2021-03-11T13:11
распространение коронавируса
россия
анна попова
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России немного улучшилась, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в России меньше порогового значения семь на 100 тысяч населения в сутки."Мы видим маленькое улучшение ситуации (с коронавирусом - ред.) даже в России, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, так что требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы", - сказала Вуйнович в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".В конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но еще далека от идеальной. Мэр Москвы Сергей Собянин уже в марте отмечал, что ситуация с пандемией в столице также постепенно улучшается, по его словам, есть "тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран", но у Москвы " все достаточно стабильно".
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россия, анна попова, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, сергей собянин, общество
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в России немного улучшилась, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) в РФ Мелита Вуйнович
.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в России меньше порогового значения семь на 100 тысяч населения в сутки.
"Мы видим маленькое улучшение ситуации (с коронавирусом - ред.) даже в России, но ситуация очень тревожная из-за появления новых штаммов, так что требует постоянного внимания и постоянной гибкости системы", - сказала Вуйнович в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".
В конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но еще далека от идеальной. Мэр Москвы Сергей Собянин уже в марте отмечал, что ситуация с пандемией в столице также постепенно улучшается, по его словам, есть "тревожные сигналы, которые приходят из Бразилии и некоторых европейских стран", но у Москвы " все достаточно стабильно".