https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600739372.html

При COVID-19 возможны проявления делирия, заявил психиатр

При COVID-19 возможны проявления делирия, заявил психиатр

Проявления делирия (психическое расстройство с нарушением сознания) возможны при коронавирусе, важно понять, с чем он связан, рассказал главный внештатный... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:20

2021-03-11T12:20

2021-03-11T12:20

распространение коронавируса

владимир чехонин

коронавирус covid-19

здоровье - общество

зураб кекелидзе

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Проявления делирия (психическое расстройство с нарушением сознания) возможны при коронавирусе, важно понять, с чем он связан, рассказал главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр" Зураб Кекелидзе.В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" ведущий конференции, академик Владимир Чехонин спросил у него, есть ли принципиальные отличия между делирием при коронавирусе и при других критических состояниях."Делирий как таковой и там, и там может быть. Это в общем-то связано с интоксикацией, но, разумеется, методы лечения определяются тем, а что за личность, связано ли это, с употреблением, скажем, алкоголя или связано это с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением", - сказал он.По словам Кекелидзе, он наблюдал делирий у одной из тяжелых больных при проведении курса терапии, его снимали препаратами.

https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600730707.html

https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599264206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чехонин, коронавирус covid-19, здоровье - общество, зураб кекелидзе, общество