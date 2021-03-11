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https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600739372.html
При COVID-19 возможны проявления делирия, заявил психиатр
При COVID-19 возможны проявления делирия, заявил психиатр
Проявления делирия (психическое расстройство с нарушением сознания) возможны при коронавирусе, важно понять, с чем он связан, рассказал главный внештатный... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:20
2021-03-11T12:20
распространение коронавируса
владимир чехонин
коронавирус covid-19
здоровье - общество
зураб кекелидзе
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Проявления делирия (психическое расстройство с нарушением сознания) возможны при коронавирусе, важно понять, с чем он связан, рассказал главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр" Зураб Кекелидзе.В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" ведущий конференции, академик Владимир Чехонин спросил у него, есть ли принципиальные отличия между делирием при коронавирусе и при других критических состояниях."Делирий как таковой и там, и там может быть. Это в общем-то связано с интоксикацией, но, разумеется, методы лечения определяются тем, а что за личность, связано ли это, с употреблением, скажем, алкоголя или связано это с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением", - сказал он.По словам Кекелидзе, он наблюдал делирий у одной из тяжелых больных при проведении курса терапии, его снимали препаратами.
https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600730707.html
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владимир чехонин, коронавирус covid-19, здоровье - общество, зураб кекелидзе, общество

При COVID-19 возможны проявления делирия, заявил психиатр

12:20 11.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинские работники и пациенты в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова
Медицинские работники и пациенты в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Проявления делирия (психическое расстройство с нарушением сознания) возможны при коронавирусе, важно понять, с чем он связан, рассказал главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр" Зураб Кекелидзе.
В ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" ведущий конференции, академик Владимир Чехонин спросил у него, есть ли принципиальные отличия между делирием при коронавирусе и при других критических состояниях.
Медицинские работники в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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"Делирий как таковой и там, и там может быть. Это в общем-то связано с интоксикацией, но, разумеется, методы лечения определяются тем, а что за личность, связано ли это, с употреблением, скажем, алкоголя или связано это с употреблением наркотиков до того, но не во время лечения. Или это связано с проводимым лечением", - сказал он.
По словам Кекелидзе, он наблюдал делирий у одной из тяжелых больных при проведении курса терапии, его снимали препаратами.
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Распространение коронавирусаВладимир ЧехонинКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЗураб КекелидзеОбщество
 
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