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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600722943.html
В Москве выявили 1281 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 1281 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 281, Санкт-Петербурге - 961, Нижегородской области - 376, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:04
2021-03-11T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
еврейская автономная область
нижегородская область
общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 281, Санкт-Петербурге - 961, Нижегородской области - 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 281, 2. Санкт-Петербург - 961, 3. Нижегородская область - 376", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 5, Ненецком автономном округе - 2, Чукотском автономном округе - 2.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, еврейская автономная область, нижегородская область, общество

В Москве выявили 1281 новый случай заражения коронавирусом

11:04 11.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 281, Санкт-Петербурге - 961, Нижегородской области - 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 281, 2. Санкт-Петербург - 961, 3. Нижегородская область - 376", - говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 5, Ненецком автономном округе - 2, Чукотском автономном округе - 2.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваЕврейская автономная областьНижегородская областьОбщество
 
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