https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600722943.html

В Москве выявили 1281 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 1281 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 281, Санкт-Петербурге - 961, Нижегородской области - 376, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:04

2021-03-11T11:04

2021-03-11T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

еврейская автономная область

нижегородская область

общество

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 281, Санкт-Петербурге - 961, Нижегородской области - 376, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1 281, 2. Санкт-Петербург - 961, 3. Нижегородская область - 376", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области - 5, Ненецком автономном округе - 2, Чукотском автономном округе - 2.

москва

еврейская автономная область

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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