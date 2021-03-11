https://ria.ru/20210311/koronavirus-1600722573.html

В России за сутки выписали 14 006 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 14 006 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 14 006 человек после COVID-19, за все время пандемии - 3 959 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:02

2021-03-11T11:02

2021-03-11T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

нижегородская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За сутки в России выписаны 14 006 человек после COVID-19, за все время пандемии - 3 959 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 006 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 959 533", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписаны после коронавируса 2805 человек, Москве - 1578, Нижегородской области - 422.

https://ria.ru/20210311/sputnik-1600708371.html

москва

нижегородская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, нижегородская область, санкт-петербург