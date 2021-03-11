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Распространение коронавируса
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Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации о вакцинах"
Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации о вакцинах"
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации" о вакцинах от коронавируса. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:44
2021-03-11T04:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
энтони блинкен
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации" о вакцинах от коронавируса."Мы будем стоять твердо, говорить твердо и твердо давать отпор, когда будем видеть подобное", - добавил Блинкен.Он заявил, что США активно финансируют усилия по борьбе с "дезинформацией", в том числе через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при госдепе.Ранее госдепартамент обвинил четыре неназванные российские онлайн-платформы в распространении дезинформации о вакцинах. В США также заявили, что за этим якобы стоит российская разведка.Россия в прошлом отрицала обвинения в какой-либо дезинформации относительно коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, энтони блинкен, сша, в мире

Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации о вакцинах"

00:44 11.03.2021 (обновлено: 04:54 11.03.2021)
 
© REUTERS / Tom BrennerГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации" о вакцинах от коронавируса.
"Я разделяю вашу обеспокоенность неправильной и неверной информацией (о вакцине), которая публикуется, в том числе и Россией. Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих (России), потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит", - сказал Блинкен на слушаниях в конгрессе в ответ на вопрос о "российской дезинформации".
"Мы будем стоять твердо, говорить твердо и твердо давать отпор, когда будем видеть подобное", - добавил Блинкен.
Он заявил, что США активно финансируют усилия по борьбе с "дезинформацией", в том числе через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при госдепе.
Ранее госдепартамент обвинил четыре неназванные российские онлайн-платформы в распространении дезинформации о вакцинах. В США также заявили, что за этим якобы стоит российская разведка.
Россия в прошлом отрицала обвинения в какой-либо дезинформации относительно коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭнтони БлинкенСШАВ мире
 
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