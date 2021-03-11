Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации о вакцинах"

"Я разделяю вашу обеспокоенность неправильной и неверной информацией (о вакцине), которая публикуется, в том числе и Россией. Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих (России), потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит", - сказал Блинкен на слушаниях в конгрессе в ответ на вопрос о "российской дезинформации".