Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации о вакцинах"
00:44 11.03.2021 (обновлено: 04:54 11.03.2021)
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал давать отпор "российской дезинформации" о вакцинах от коронавируса.
"Я разделяю вашу обеспокоенность неправильной и неверной информацией (о вакцине), которая публикуется, в том числе и Россией. Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих (России), потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит", - сказал Блинкен на слушаниях в конгрессе в ответ на вопрос о "российской дезинформации".
"Мы будем стоять твердо, говорить твердо и твердо давать отпор, когда будем видеть подобное", - добавил Блинкен.
Он заявил, что США активно финансируют усилия по борьбе с "дезинформацией", в том числе через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при госдепе.
Ранее госдепартамент обвинил четыре неназванные российские онлайн-платформы в распространении дезинформации о вакцинах. В США также заявили, что за этим якобы стоит российская разведка.
Россия в прошлом отрицала обвинения в какой-либо дезинформации относительно коронавируса.