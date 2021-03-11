Клопы подорвали боеспособность американской субмарины Connecticut
09:44 11.03.2021 (обновлено: 15:18 11.03.2021)
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Daniel Hinton/ReleasedАмериканская атомная подводная лодка Коннектикут
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, сообщил портал Navy Times.
По информации СМИ, насекомые попали на борт еще в марте прошлого года, во время учений ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. После этого экипаж несколько месяцев безрезультатно пытался самостоятельно вытравить "кровопийц".
"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", — рассказал старшина субмарины.
Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос передали в контролирующие структуры только в декабре, а масштабная дезинфекция началась в феврале этого года. По словам одного из членов экипажа, командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств".
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Из-за нашествия насекомых многим матросам пришлось спать на стульях и полу: у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины".
Сейчас подлодку обработали специальными веществами, однако моряки опасаются, что клопы могут вернуться.
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