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Клопы подорвали боеспособность американской субмарины Connecticut
Клопы подорвали боеспособность американской субмарины Connecticut
Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, сообщил портал Navy Times. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:44
2021-03-11T15:18
северный ледовитый океан
военно-морские силы сша
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в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, сообщил портал Navy Times.По информации СМИ, насекомые попали на борт еще в марте прошлого года, во время учений ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. После этого экипаж несколько месяцев безрезультатно пытался самостоятельно вытравить "кровопийц".Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос передали в контролирующие структуры только в декабре, а масштабная дезинфекция началась в феврале этого года. По словам одного из членов экипажа, командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств".Из-за нашествия насекомых многим матросам пришлось спать на стульях и полу: у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины".Сейчас подлодку обработали специальными веществами, однако моряки опасаются, что клопы могут вернуться.
https://ria.ru/20210301/istrebiteli-1599401601.html
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северный ледовитый океан, военно-морские силы сша, сша, в мире

Клопы подорвали боеспособность американской субмарины Connecticut

09:44 11.03.2021 (обновлено: 15:18 11.03.2021)
 
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Daniel Hinton/ReleasedАмериканская атомная подводная лодка Коннектикут
Американская атомная подводная лодка Коннектикут - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Daniel Hinton/Released
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар РИА Новости. Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, сообщил портал Navy Times.
По информации СМИ, насекомые попали на борт еще в марте прошлого года, во время учений ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. После этого экипаж несколько месяцев безрезультатно пытался самостоятельно вытравить "кровопийц".

"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", — рассказал старшина субмарины.

Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос передали в контролирующие структуры только в декабре, а масштабная дезинфекция началась в феврале этого года. По словам одного из членов экипажа, командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств".
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Из-за нашествия насекомых многим матросам пришлось спать на стульях и полу: у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины".
Сейчас подлодку обработали специальными веществами, однако моряки опасаются, что клопы могут вернуться.
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