https://ria.ru/20210311/klopy-1600712363.html

Клопы подорвали боеспособность американской субмарины Connecticut

Клопы подорвали боеспособность американской субмарины Connecticut

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, сообщил портал Navy Times. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:44

2021-03-11T09:44

2021-03-11T15:18

северный ледовитый океан

военно-морские силы сша

сша

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американская атомная подводная лодка USS Connecticut подверглась нашествию клопов, сообщил портал Navy Times.По информации СМИ, насекомые попали на борт еще в марте прошлого года, во время учений ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. После этого экипаж несколько месяцев безрезультатно пытался самостоятельно вытравить "кровопийц".Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос передали в контролирующие структуры только в декабре, а масштабная дезинфекция началась в феврале этого года. По словам одного из членов экипажа, командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств".Из-за нашествия насекомых многим матросам пришлось спать на стульях и полу: у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины".Сейчас подлодку обработали специальными веществами, однако моряки опасаются, что клопы могут вернуться.

https://ria.ru/20210301/istrebiteli-1599401601.html

https://ria.ru/20190303/1551511835.html

северный ледовитый океан

сша

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северный ледовитый океан, военно-морские силы сша, сша, в мире