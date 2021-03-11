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Культура
https://ria.ru/20210311/klip-1600757591.html
Клип Манижи на канале Евровидения за сутки посмотрели более 900 тысяч раз
Клип Манижи на канале Евровидения за сутки посмотрели более 900 тысяч раз
Клип певицы Манижи, которая в этом году представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", на официальном YouTube-канале конкурса за сутки... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:22
2021-03-11T13:22
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
евровидение
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Клип певицы Манижи, которая в этом году представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", на официальном YouTube-канале конкурса за сутки посмотрели больше 900 тысяч раз, свидетельствуют данные видеохостинга.Певица Manizha (Манижа) представит Россию на "Евровидении-2021" с песней Russian woman. Видео ее выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале "Евровидения" 10 марта.В тот же день на канале опубликовали также клипы представителя Австрии Винсента Буэно и артистки Монтень из Австралии, видео которых набрали больше 160 тысяч просмотров. Опубликованное в тот же день видео представителя Эстонии Уку Сувисте посмотрели почти 60 тысяч раз, а видео конкурсантов из Украины Go_A набрало больше 470 тысяч просмотров.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
https://ria.ru/20210309/evrovidenie-1600420318.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, евровидение

Клип Манижи на канале Евровидения за сутки посмотрели более 900 тысяч раз

13:22 11.03.2021
 
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Клип певицы Манижи, которая в этом году представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", на официальном YouTube-канале конкурса за сутки посмотрели больше 900 тысяч раз, свидетельствуют данные видеохостинга.
Певица Manizha (Манижа) представит Россию на "Евровидении-2021" с песней Russian woman. Видео ее выступления было опубликовано на официальном YouTube-канале "Евровидения" 10 марта.
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В тот же день на канале опубликовали также клипы представителя Австрии Винсента Буэно и артистки Монтень из Австралии, видео которых набрали больше 160 тысяч просмотров. Опубликованное в тот же день видео представителя Эстонии Уку Сувисте посмотрели почти 60 тысяч раз, а видео конкурсантов из Украины Go_A набрало больше 470 тысяч просмотров.
Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.
Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
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КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Евровидение
 
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