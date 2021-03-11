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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210311/khasidy-1600731493.html
Выставку о хасидах откроют в музее толерантности в Москве
Выставку о хасидах откроют в музее толерантности в Москве
Инсталляцию об истории и традициях хасидизма представят в четверг в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:15
2021-03-11T12:18
религия и мировоззрение
религия
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москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Инсталляцию об истории и традициях хасидизма представят в четверг в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает пресс-служба музея."Еврейский музей и центр толерантности представляет новую инсталляцию, посвященную истории и традициям хасидизма. Она станет частью постоянной экспозиции музея и дополнит тематический зал о штетле – еврейском местечке", - сообщили в пресс-службе музея.Как уточняют в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), хасидизм (от слова хасид, на иврите – праведник) – это одно из ортодоксальных религиозных течений иудаизма, возникших в еврейских общинах Восточной Европы в XVIII веке, которое "впоследствии серьезно определило облик традиционного еврейского общества"."Инсталляция в Еврейском музее рассказывает о том, что хасидов отличает особый для религиозных людей взгляд на их веру и жизнь. В его основе – убеждение в том, что постичь Бога можно эмоционально, с помощью молитвы и даже повседневных дел", - пояснили в пресс-службе ФЕОР.В ФЕОР рассказали, что кроме изучения священных текстов для хасидов важна коммуникация внутри общины: поддерживание связей, общая молитва, совместное выполнение обычаев. В новой инсталляции покажут самые важные для хасидов места на карте мира, "а также их современный стиль жизни, традиции и стремления".
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религия, восточная европа, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, москва

Выставку о хасидах откроют в музее толерантности в Москве

12:15 11.03.2021 (обновлено: 12:18 11.03.2021)
 
© AP PhotoПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана)
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Инсталляцию об истории и традициях хасидизма представят в четверг в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает пресс-служба музея.
"Еврейский музей и центр толерантности представляет новую инсталляцию, посвященную истории и традициям хасидизма. Она станет частью постоянной экспозиции музея и дополнит тематический зал о штетле – еврейском местечке", - сообщили в пресс-службе музея.
Как уточняют в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), хасидизм (от слова хасид, на иврите – праведник) – это одно из ортодоксальных религиозных течений иудаизма, возникших в еврейских общинах Восточной Европы в XVIII веке, которое "впоследствии серьезно определило облик традиционного еврейского общества".
"Инсталляция в Еврейском музее рассказывает о том, что хасидов отличает особый для религиозных людей взгляд на их веру и жизнь. В его основе – убеждение в том, что постичь Бога можно эмоционально, с помощью молитвы и даже повседневных дел", - пояснили в пресс-службе ФЕОР.
В ФЕОР рассказали, что кроме изучения священных текстов для хасидов важна коммуникация внутри общины: поддерживание связей, общая молитва, совместное выполнение обычаев. В новой инсталляции покажут самые важные для хасидов места на карте мира, "а также их современный стиль жизни, традиции и стремления".
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