https://ria.ru/20210311/khasidy-1600731493.html

Выставку о хасидах откроют в музее толерантности в Москве

Выставку о хасидах откроют в музее толерантности в Москве

Инсталляцию об истории и традициях хасидизма представят в четверг в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:15

2021-03-11T12:15

2021-03-11T12:18

религия и мировоззрение

религия

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новости - религия и мировоззрение

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москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Инсталляцию об истории и традициях хасидизма представят в четверг в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, сообщает пресс-служба музея."Еврейский музей и центр толерантности представляет новую инсталляцию, посвященную истории и традициям хасидизма. Она станет частью постоянной экспозиции музея и дополнит тематический зал о штетле – еврейском местечке", - сообщили в пресс-службе музея.Как уточняют в Федерации еврейских общин России (ФЕОР), хасидизм (от слова хасид, на иврите – праведник) – это одно из ортодоксальных религиозных течений иудаизма, возникших в еврейских общинах Восточной Европы в XVIII веке, которое "впоследствии серьезно определило облик традиционного еврейского общества"."Инсталляция в Еврейском музее рассказывает о том, что хасидов отличает особый для религиозных людей взгляд на их веру и жизнь. В его основе – убеждение в том, что постичь Бога можно эмоционально, с помощью молитвы и даже повседневных дел", - пояснили в пресс-службе ФЕОР.В ФЕОР рассказали, что кроме изучения священных текстов для хасидов важна коммуникация внутри общины: поддерживание связей, общая молитва, совместное выполнение обычаев. В новой инсталляции покажут самые важные для хасидов места на карте мира, "а также их современный стиль жизни, традиции и стремления".

https://ria.ru/20201201/lazar-1587140497.html

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религия, восточная европа, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, москва