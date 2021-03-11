https://ria.ru/20210311/keshbek-1600746364.html

На программу туристического кешбэка выделят два миллиарда рублей

На программу туристического кешбэка выделят два миллиарда рублей

Правительство выделит на возобновление программы туристического кешбэка два миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:47

2021-03-11T12:47

2021-03-11T14:09

туризм

россия

новости - туризм

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Правительство выделит на возобновление программы туристического кешбэка два миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди смогли заранее бронировать поездки по доступной цене", — заявил он.Первый этап акции туристического кешбэка прошел с 21 по 28 августа 2020 года. Второй начался 15 октября и продлился до полуночи 5 декабря 2020-го. На реализацию программы выделили 15 миллиардов рублей, но за прошедшие этапы россияне купили туров на 6,5 миллиарда рублей, из которых им вернули миллиард.Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что на этот раз частичный возврат средств будет доступен и для путешествий на автомобиле.В Ассоциации туроператоров России ранее заявляли, что ждут от нового этапа госпрограммы трехкратного роста продажи туров по сравнению с предыдущим.

https://ria.ru/20210206/chartery-1596235371.html

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2021

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россия, новости - туризм, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)