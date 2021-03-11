https://ria.ru/20210311/kapitoliy-1600700490.html

WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье

WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье

Один из обвиняемых по делу о штурме Капитолия ранее служил в вертолетной эскадрилье Корпуса морской пехоты США, отвечающей за перевозку президента США и других... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T04:23

2021-03-11T04:23

2021-03-11T04:23

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

сша

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Один из обвиняемых по делу о штурме Капитолия ранее служил в вертолетной эскадрилье Корпуса морской пехоты США, отвечающей за перевозку президента США и других высокопоставленных лиц, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц.Как отмечает газета, 35-летний ветеран морской пехоты Джон Дэниел Эндрис был задержан в феврале, его обвиняют в насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. Сообщается, что он начал службу в морской пехоте в 2004 году, а спустя два года вступил в вертолетную эскадрилью Marine Helicopter Squadron One (HMX-1), где в его обязанности входило обслуживание вертолетов.По словам официальных лиц, члены этой эскадрильи должны проходить специальную проверку и получать допуск к секретной информации. Издание упоминает, что Эндрис покинул морскую пехоту в ноябре 2009 года в звании младшего капрала.Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/kapitoliy-1600032360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, сша, в мире