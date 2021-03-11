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В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
Мужчина, таранивший ворота резиденции генерал-губернатора Канады в Оттаве в июле 2020 года, приговорен к шести годам тюрьмы, сообщает телеканал CTV со ссылкой... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T02:17
2021-03-11T02:17
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мужчина, таранивший ворота резиденции генерал-губернатора Канады в Оттаве в июле 2020 года, приговорен к шести годам тюрьмы, сообщает телеканал CTV со ссылкой на решение суда.Второго июля 2020 года резервист канадской армии 46-летний Кори Харрен, вооруженный огнестрельным оружием, на своем автомобиле протаранил ворота Ридо-холл, официальной резиденции генерал-губернатора Канады. Затем он направился в сторону дома на территории резиденции, в котором проживает канадский премьер Джастин Трюдо. Полиции удалось задержать Харрена. Трюдо в тот момент не было в резиденции.Сообщается, что Харрену было предъявлено более 20 обвинений, включая угрозу канадскому премьеру. Он признал себя виновным по семи обвинениям, связанным с оружием, а также по обвинению в причинении вреда в связи с нанесением ущерба воротам Ридо-холл на сумму в 100 тысяч канадских долларов (79,2 тысячи долларов США).Как отмечает телеканал, Харрен сказал в ходе судебного процесса, что хотел "арестовать" Трюдо, чтобы сделать заявление в связи с введенными из-за COVID-19 ограничениями и запретом на использование штурмового оружия в Канаде.В ходе вынесения приговора судья заявил, что действия Харрена представляли собой вооруженную агрессию против правительства. Он был приговорен к шести годам тюрьмы, однако суд зачел ему время, проведенное под стражей, таким образом, Харрену предстоит провести в заключении пять лет.
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Мужчина, таранивший ворота резиденции генерал-губернатора Канады
в Оттаве
в июле 2020 года, приговорен к шести годам тюрьмы, сообщает телеканал CTV
со ссылкой на решение суда.
Второго июля 2020 года резервист канадской армии 46-летний Кори Харрен, вооруженный огнестрельным оружием, на своем автомобиле протаранил ворота Ридо-холл, официальной резиденции генерал-губернатора Канады. Затем он направился в сторону дома на территории резиденции, в котором проживает канадский премьер Джастин Трюдо
. Полиции удалось задержать Харрена. Трюдо в тот момент не было в резиденции.
Сообщается, что Харрену было предъявлено более 20 обвинений, включая угрозу канадскому премьеру. Он признал себя виновным по семи обвинениям, связанным с оружием, а также по обвинению в причинении вреда в связи с нанесением ущерба воротам Ридо-холл на сумму в 100 тысяч канадских долларов (79,2 тысячи долларов США).
Как отмечает телеканал, Харрен сказал в ходе судебного процесса, что хотел "арестовать" Трюдо, чтобы сделать заявление в связи с введенными из-за COVID-19 ограничениями и запретом на использование штурмового оружия в Канаде.
В ходе вынесения приговора судья заявил, что действия Харрена представляли собой вооруженную агрессию против правительства. Он был приговорен к шести годам тюрьмы, однако суд зачел ему время, проведенное под стражей, таким образом, Харрену предстоит провести в заключении пять лет.