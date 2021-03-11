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Турция не исключила покупки российских истребителей Су-35 и Су-57
Турция не исключила покупки российских истребителей Су-35 и Су-57
Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:09
2021-03-11T12:09
су-57
воздушно-космические силы россии
т-50
су-35
турция
в мире
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк."Если у России имеется самолёт, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран. "Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет", - добавил Варанк.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина для российской армии была поставлена в 2020-м.
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су-57, воздушно-космические силы россии, т-50, су-35, турция, в мире

Турция не исключила покупки российских истребителей Су-35 и Су-57

12:09 11.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье
Истребители Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
"Если у России имеется самолёт, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.
По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран. "Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет", - добавил Варанк.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
Истребитель Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 02:38
В США признали красоту российского истребителя Су-35
По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина для российской армии была поставлена в 2020-м.
 
Су-57Воздушно-космические силы РоссииТ-50Су-35ТурцияВ мире
 
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