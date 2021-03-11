https://ria.ru/20210311/istrebitel-1600736955.html

Турция не исключила покупки российских истребителей Су-35 и Су-57

Турция не исключила покупки российских истребителей Су-35 и Су-57

Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:09

2021-03-11T12:09

2021-03-11T12:09

су-57

воздушно-космические силы россии

т-50

су-35

турция

в мире

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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция не исключает возможности покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственных истребителей пятого поколения, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк."Если у России имеется самолёт, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности покупки Турцией Су-35 и Су-57.По его словам, эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров двух стран. "Конечно, у нас в приоритете стоит прежде всего развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет", - добавил Варанк.Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.Самолет впервые поднялся в воздух в 2010 году. Контракт на поставку ВКС РФ 76 Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина для российской армии была поставлена в 2020-м.

https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, воздушно-космические силы россии, т-50, су-35, турция, в мире