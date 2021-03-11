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Блинкен заявил, что США не планируют ослаблять санкции против Ирана
Блинкен заявил, что США не планируют ослаблять санкции против Ирана
Госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает, что США размораживают какие-либо средства для Ирана. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T01:18
2021-03-11T01:18
энтони блинкен
иран
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает, что США размораживают какие-либо средства для Ирана.На слушаниях в конгрессе Блинкена просили прокомментировать сообщения о том, что Южная Корея разморозит 7 миллиардов долларов из числа принадлежащих Ирану средств, оказавшихся под санкциями США. Также его просили о комментарии по поводу репортажа агентства Блумберг о том, что Япония, Ирак и Оман готовятся разморозить средства для Ирана с согласия администрации США. Конгрессмен задался вопросом, с какой стати США выплачивают миллиарды долларов Ирану."Мы этого не делаем, репортаж неверен", - сказал Блинкен.По его словам, США не планируют ослаблять санкции против Ирана, пока он не вернется к соблюдению ядерных договоренностей.
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энтони блинкен, иран, сша, в мире

Блинкен заявил, что США не планируют ослаблять санкции против Ирана

01:18 11.03.2021
 
© REUTERS / Pool / Manuel Balce CenetaГлава Госдепартамента Энтони Блинкен во время пресс-конференции
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© REUTERS / Pool / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отрицает, что США размораживают какие-либо средства для Ирана.
На слушаниях в конгрессе Блинкена просили прокомментировать сообщения о том, что Южная Корея разморозит 7 миллиардов долларов из числа принадлежащих Ирану средств, оказавшихся под санкциями США. Также его просили о комментарии по поводу репортажа агентства Блумберг о том, что Япония, Ирак и Оман готовятся разморозить средства для Ирана с согласия администрации США. Конгрессмен задался вопросом, с какой стати США выплачивают миллиарды долларов Ирану.
"Мы этого не делаем, репортаж неверен", - сказал Блинкен.
По его словам, США не планируют ослаблять санкции против Ирана, пока он не вернется к соблюдению ядерных договоренностей.
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