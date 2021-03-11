https://ria.ru/20210311/informatsiya-1600821106.html

За данные о подозреваемом в убийствах отце Силуане обещают миллион рублей

За данные о подозреваемом в убийствах отце Силуане обещают миллион рублей

Полиция пообещала 1 миллион рублей за информацию об отце Силуане, подозреваемом в убийстве и ограблении трех человек, которого силовики искали в ходе обысков в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:55

2021-03-11T17:55

2021-03-11T18:31

религия и мировоззрение

религия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Полиция пообещала 1 миллион рублей за информацию об отце Силуане, подозреваемом в убийстве и ограблении трех человек, которого силовики искали в ходе обысков в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, говорится на сайте ГУМВД по региону.Данные опубликованы в разделе "Внимание, розыск!""Управлением уголовного розыска ГУМВД России по Свердловской области за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия разыскивается Кузнецов Андрей Владимирович, 23.10.1974 года рождения, уроженец города Полевской Свердловской области (он же Храмов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 года рождения, Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 года рождения, Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1967 года рождения)", - говорится в сообщении.При наличии информации о возможном местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщить по следующим телефонам: 8 (3537) 29-50-46; 8 (3537) 29-51-36."Сумма вознаграждения за помощь в розыске - 1 миллион рублей за каждого из разыскиваемых", - говорится в сообщении, где опубликованы фото около десятка злоумышленников, в числе которых – отец Силуан. Также отмечено, что это "наиболее опасные разыскиваемые преступники".Ранее адвокаты схиигумена Сергия (Николая Романова) сообщили, что омоновцы прибыли в Среднеуральский женский монастырь, прежде подконтрольный священнослужителю, арестованному по обвинению в склонении к самоубийству, и искали келейника Романова - отца Силуана. Свердловский главк МВД и региональное управление СК РФ подтвердили журналистам, что в ночь на пятницу в Среднеуральском женском монастыре проводилась операция по поиску фигуранта уголовного дела об убийстве в 1999 году трех человек. Позже адвокаты сообщили, что 19 человек, задержанных в ходе обысков, вернулись в монастырь.Через некоторое время правоохранительные органы в Свердловской области провели в скитах бывшего схиигумена Сергия спецоперацию по поиску отца Силуана.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210311/monastyr-1600740618.html

https://ria.ru/20210226/obysk-1599047442.html

свердловская область

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религия, новости - религия и мировоззрение, среднеуральский женский монастырь, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область, происшествия