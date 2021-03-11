https://ria.ru/20210311/igrushka-1600795124.html

IKEA выпустит игрушку по рисунку мальчика из России

IKEA выпустит игрушку по рисунку мальчика из России

Сеть магазинов IKEA создаст мягкую игрушку по рисунку мальчика из России, его собака в шляпке и с русалочьим хвостом станет частью лимитированной коллекции,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:12

2021-03-11T16:12

2021-03-11T16:17

россия

ikea international group

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сеть магазинов IKEA создаст мягкую игрушку по рисунку мальчика из России, его собака в шляпке и с русалочьим хвостом станет частью лимитированной коллекции, сообщает пресс-служба компании.Помимо "собаки-русалки" от девятилетнего россиянина по имени Савва в коллекцию SAGOSKATT войдут синий полосатый кот от восьмилетней Лиепы из Литвы, "Друзья-сэндвичи" от девятилетней канадки Одри, "Яичница" от семилетней Зоси из Польши, а также "Птица", которую нарисовал 10-летний американец Ник."Следуя ежегодной традиции, IKEA воодушевила детей со всего мира принять участие в конкурсе по рисованию мягких игрушек и дать волю воображению... В этом году поступило более 66 тысяч работ, из которых были отобраны пять рисунков", - говорится в сообщении.При выборе авторы конкурса учитывали множество критериев. "К примеру, мы изучали, насколько уникален, красочен и выразителен тот или иной рисунок. Еще мы хотели понять, можно ли превратить его в игрушку для массового производства, и сможем ли мы обеспечить требования к безопасности для такой игрушки", - приводятся в документе слова разработчика дизайна товаров для детей IKEA Хорхе Омара Сантойо Хенайне.

https://ria.ru/20200204/1564222369.html

россия

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россия, ikea international group, в мире