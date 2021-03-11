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IKEA выпустит игрушку по рисунку мальчика из России
IKEA выпустит игрушку по рисунку мальчика из России
Сеть магазинов IKEA создаст мягкую игрушку по рисунку мальчика из России, его собака в шляпке и с русалочьим хвостом станет частью лимитированной коллекции,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:12
2021-03-11T16:17
россия
ikea international group
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сеть магазинов IKEA создаст мягкую игрушку по рисунку мальчика из России, его собака в шляпке и с русалочьим хвостом станет частью лимитированной коллекции, сообщает пресс-служба компании.Помимо "собаки-русалки" от девятилетнего россиянина по имени Савва в коллекцию SAGOSKATT войдут синий полосатый кот от восьмилетней Лиепы из Литвы, "Друзья-сэндвичи" от девятилетней канадки Одри, "Яичница" от семилетней Зоси из Польши, а также "Птица", которую нарисовал 10-летний американец Ник."Следуя ежегодной традиции, IKEA воодушевила детей со всего мира принять участие в конкурсе по рисованию мягких игрушек и дать волю воображению... В этом году поступило более 66 тысяч работ, из которых были отобраны пять рисунков", - говорится в сообщении.При выборе авторы конкурса учитывали множество критериев. "К примеру, мы изучали, насколько уникален, красочен и выразителен тот или иной рисунок. Еще мы хотели понять, можно ли превратить его в игрушку для массового производства, и сможем ли мы обеспечить требования к безопасности для такой игрушки", - приводятся в документе слова разработчика дизайна товаров для детей IKEA Хорхе Омара Сантойо Хенайне.
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россия, ikea international group, в мире

IKEA выпустит игрушку по рисунку мальчика из России

16:12 11.03.2021 (обновлено: 16:17 11.03.2021)
 
© IKEAЭскиз школьника из Петербурга, по которому компания IKEA выпустит мягкую игрушку
Эскиз школьника из Петербурга, по которому компания IKEA выпустит мягкую игрушку - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© IKEA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сеть магазинов IKEA создаст мягкую игрушку по рисунку мальчика из России, его собака в шляпке и с русалочьим хвостом станет частью лимитированной коллекции, сообщает пресс-служба компании.
Помимо "собаки-русалки" от девятилетнего россиянина по имени Савва в коллекцию SAGOSKATT войдут синий полосатый кот от восьмилетней Лиепы из Литвы, "Друзья-сэндвичи" от девятилетней канадки Одри, "Яичница" от семилетней Зоси из Польши, а также "Птица", которую нарисовал 10-летний американец Ник.
"Следуя ежегодной традиции, IKEA воодушевила детей со всего мира принять участие в конкурсе по рисованию мягких игрушек и дать волю воображению... В этом году поступило более 66 тысяч работ, из которых были отобраны пять рисунков", - говорится в сообщении.
При выборе авторы конкурса учитывали множество критериев. "К примеру, мы изучали, насколько уникален, красочен и выразителен тот или иной рисунок. Еще мы хотели понять, можно ли превратить его в игрушку для массового производства, и сможем ли мы обеспечить требования к безопасности для такой игрушки", - приводятся в документе слова разработчика дизайна товаров для детей IKEA Хорхе Омара Сантойо Хенайне.
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