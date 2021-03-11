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Система "Готов к труду и обороне" в СССР

Система "Готов к труду и обороне" в СССР

Готов к труду и обороне СССР (ГТО) – всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу государственной системы физического воспитания и направленный на... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:22

2021-03-11T00:22

2021-03-11T00:22

россия

гто

ссср

справки

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Готов к труду и обороне СССР (ГТО) – всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу государственной системы физического воспитания и направленный на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие советских людей, подготовку их к трудовой деятельности и защите Родины. Являлся основой программ по физическому воспитанию во всех учебных заведениях и спортивных секциях. Комплекс ГТО был введен по инициативе ВЛКСМ для "повышения уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения…". Инициатива комсомола получила признание в обществе, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО. После обсуждения в различных общественных организациях страны он был утвержден 11 марта 1931 года. Автором комплекса ГТО 1931 года считается 20-летний московский физкультурник Иван Осипов. Основное содержание комплекса ГТО было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов советских людей.Первый комплекс ГТО состоял из одной ступени. Для того, чтобы получить значок, нужно было выполнить 21 испытание, 15 из которых – практические. Они включали в себя следующие дисциплины: бег на 100, 500 и 1000 метров; прыжки в длину и высоту; метание гранаты; подтягивание на перекладине; лазание по канату или шесту; поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и безостановочное передвижение с ним на 50 метров; плавание; умение ездить на велосипеде или умение управлять трактором, мотоциклом, автомобилем; умение грести один километр; лыжи на три и 10 километров; верховую езду и продвижение в противогазе на один километр.Теоретические испытания проводились по военным знаниям и знаниям истории физкультурных достижений, основ физкультурного самоконтроля, оказанию первой медицинской помощи.В 1932 году программа комплекса ГТО была дополнена второй ступенью, состоящей уже из 25 испытаний – трех теоретических и 22 практических. В перечень нормативов добавились прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин); фехтование; прыжки в воду; преодоление военного городка.В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по физической подготовке детей как начальную ступень их физического развития. Детская ступень комплекса, получившая название "Будь готов к труду и обороне" (БГТО), начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 норм спортивно-технического характера.К соревнованиям допускались физкультурники, организованные в коллективы, и физкультурники-одиночки. Для проведения практических испытаний они распределялись на отдельные группы по полу и возрасту. Вводились три возрастных категории: у мужчин – 18-25 лет, 25-35 лет, от 35 лет и старше; у женщин – 17-25 лет, 25-32 года, от 32 лет и старше. Комплекс ГТО обрел такую популярность, что уже в 1934 году в стране насчитывалось около пяти миллионов физкультурников, половина из которых носила на груди значок ГТО. Нормативы и классификация ГТО непрерывно совершенствовались. Определенные изменения в комплекс ГТО были внесены в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965 годах.С 1966 года была введена специальная ступень комплекса – "Готов к защите Родины" (ГЗР). Она была рассчитана на юношей допризывного возраста и включала выполнение ряда требований по спортивно-техническим видам спорта и овладение одной из военно-прикладных специальностей (моториста, шофера, мотоциклиста, радиста).В 1972 году специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР был введен новый комплекс ГТО, в котором появились ступени для школьников 10-13 лет и трудящихся 40-60 лет. Это позволило расширить возрастные рамки комплекса ГТО и охватить население с 10 до 60 лет. Каждой из пяти ступеней нового комплекса ГТО было дано свое название: первая ступень – "Смелые и ловкие", вторая ступень – "Спортивная смена", третья ступень – "Сила и мужество", четвертая ступень – "Физическое совершенство", пятая ступень – "Бодрость и здоровье".В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы каждой ступени награждались золотым или серебряным значком "ГТО", для пятой ступени предусматривался только золотой значок, а для четвертой, кроме того, золотой с отличием. "Почетный знак ГТО" вручался тем, кто выполнял нормативы в течение нескольких лет подряд. Для коллективов физкультуры предприятий, учреждений, организаций, добившихся особых успехов по внедрению комплекса ГТО, был учрежден специальный знак отличия – "За успехи в работе по комплексу ГТО".К началу 1976 года свыше 220 миллионов человек имели значки ГТО.В начале 1985 года в Комплекс ГТО был внесен очередной пакет с изменениями. Теперь комплекс для взрослых состоял из трех ступеней, а для школьников – из четырех.Юридически комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически он прекратил свое существование в 1991 году.В 2013 году руководство России и региональные руководители выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в стране в современном формате.В марте 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы "Готов к труду и обороне" в целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО).С 2019 года Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" – часть Федерального проекта "Спорт – норма жизни!", который, в свою очередь, входит в нацпроект "Демография" на период до 2030 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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