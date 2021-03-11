https://ria.ru/20210311/golod-1600844503.html
Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей
Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей
Число людей, страдающих от голода в мире, может возрасти, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T20:26
2021-03-11T20:26
2021-03-11T21:32
антониу гутерреш
совет безопасности оон
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в мире
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ООН, 11 мар — РИА Новости. Число людей, страдающих от голода в мире, может возрасти, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш."По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции", — сказал он.По его словам, климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию."Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане, Йемене и Афганистане. Всего в шаге от объявления голода проживает свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах", — отметил генсек.По его словам, 150 тысяч человек рискуют умереть от голода, а еще 16 миллионов столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности.В частности, он напомнил, что из-за пятилетнего конфликта в Йемене свои дома вынуждены были покинуть четыре миллиона человек. Из-за этого половина всех детей в стране — 2,3 миллиона — столкнется в этом году с острым недоеданием.В прошлом году Демократическая Республика Конго пережила крупнейший в мире продовольственный кризис: с июля по декабрь почти 21,8 миллиона человек столкнулись с острым голодом, сообщил генсек.В Южном Судане, по словам Гутерреша, проблема продовольственной безопасности стоит наиболее остро с момента провозглашения независимости десять лет назад."Цены на продукты питания настолько высоки, что одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы, что эквивалентно примерно 400 долларам здесь, в Нью-Йорке", — заявил он.В связи с этим Гутерреш заявил о создании рабочей группы высокого уровня по предотвращению голода в мире. Она будет сотрудничать с НПО, международными финансовыми организациями и другими специализированными учреждениями.
https://ria.ru/20210212/golod-1597293039.html
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антониу гутерреш, совет безопасности оон, оон, в мире
ООН, 11 мар — РИА Новости.
Число людей, страдающих от голода в мире, может возрасти, заявил на заседании СБ ООН
генсек организации Антониу Гутерреш
.
"По состоянию на конец 2020 года более 88 миллионов человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности — цифра выросла на 20% за год. Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции", — сказал он.
По его словам, климатические потрясения и пандемия COVID-19 лишь усугубляют ситуацию.
"Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти. Прогнозы показывают, что голод нарастает и распространяется по Сахелю
и Африканскому Рогу и ускоряется в Южном Судане
, Йемене
и Афганистане
. Всего в шаге от объявления голода проживает свыше 30 миллионов человек более чем в 30 странах", — отметил генсек.
По его словам, 150 тысяч человек рискуют умереть от голода, а еще 16 миллионов столкнутся с отсутствием продовольственной безопасности.
В частности, он напомнил, что из-за пятилетнего конфликта в Йемене свои дома вынуждены были покинуть четыре миллиона человек. Из-за этого половина всех детей в стране — 2,3 миллиона — столкнется в этом году с острым недоеданием.
В прошлом году Демократическая Республика Конго
пережила крупнейший в мире продовольственный кризис: с июля по декабрь почти 21,8 миллиона человек столкнулись с острым голодом, сообщил генсек.
В Южном Судане, по словам Гутерреша, проблема продовольственной безопасности стоит наиболее остро с момента провозглашения независимости десять лет назад.
"Цены на продукты питания настолько высоки, что одна тарелка риса и бобов стоит более чем 180% от средней дневной заработной платы, что эквивалентно примерно 400 долларам здесь, в Нью-Йорке", — заявил он.
В связи с этим Гутерреш заявил о создании рабочей группы высокого уровня по предотвращению голода в мире. Она будет сотрудничать с НПО, международными финансовыми организациями и другими специализированными учреждениями.