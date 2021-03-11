https://ria.ru/20210311/gimn-1600811605.html

Авторы песен "Любэ" Матвиенко и Шаганов напишут гимн ФСО

Авторы песен "Любэ" Матвиенко и Шаганов напишут гимн ФСО

Композитор группы "Любэ" Игорь Матвиенко сообщил РИА Новости, что вместе со своим постоянным соавтором, поэтом Александром Шагановым работает над гимном... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:15

2021-03-11T17:15

2021-03-11T17:17

культура

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

игорь матвиенко

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Композитор группы "Любэ" Игорь Матвиенко сообщил РИА Новости, что вместе со своим постоянным соавтором, поэтом Александром Шагановым работает над гимном Федеральной службы охраны."Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова - Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей", - сказал Матвиенко.Шаганов, который вместе с Матвиенко написал многие песни для "Любэ", в том числе знаменитую композицию "Комбат", прокомментировал РИА Новости, что "поддержать поэзией" людей, которые выполняют сложные задачи, для него как гражданина России большая честь.

https://rsport.ria.ru/20210114/sport-1593058636.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба охраны рф (фсо россии), игорь матвиенко