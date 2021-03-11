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Авторы песен "Любэ" Матвиенко и Шаганов напишут гимн ФСО
Авторы песен "Любэ" Матвиенко и Шаганов напишут гимн ФСО
Композитор группы "Любэ" Игорь Матвиенко сообщил РИА Новости, что вместе со своим постоянным соавтором, поэтом Александром Шагановым работает над гимном... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:15
2021-03-11T17:17
культура
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
игорь матвиенко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Композитор группы "Любэ" Игорь Матвиенко сообщил РИА Новости, что вместе со своим постоянным соавтором, поэтом Александром Шагановым работает над гимном Федеральной службы охраны."Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова - Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей", - сказал Матвиенко.Шаганов, который вместе с Матвиенко написал многие песни для "Любэ", в том числе знаменитую композицию "Комбат", прокомментировал РИА Новости, что "поддержать поэзией" людей, которые выполняют сложные задачи, для него как гражданина России большая честь.
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федеральная служба охраны рф (фсо россии), игорь матвиенко

Авторы песен "Любэ" Матвиенко и Шаганов напишут гимн ФСО

17:15 11.03.2021 (обновлено: 17:17 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Председатель Общественного совета при Роскомнадзоре, продюсер Игорь Матвиенко на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Композитор группы "Любэ" Игорь Матвиенко сообщил РИА Новости, что вместе со своим постоянным соавтором, поэтом Александром Шагановым работает над гимном Федеральной службы охраны.
"Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова - Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей", - сказал Матвиенко.
Шаганов, который вместе с Матвиенко написал многие песни для "Любэ", в том числе знаменитую композицию "Комбат", прокомментировал РИА Новости, что "поддержать поэзией" людей, которые выполняют сложные задачи, для него как гражданина России большая честь.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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КультураФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)Игорь Матвиенко
 
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