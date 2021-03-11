ВС Якутии оставил в силе решение суда о госпитализации "шамана" Габышева
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ЯКУТИЯ, 11 мар – РИА Новости. Верховный суд Якутии оставил в силе решение городского суда о принудительной госпитализации "шамана" Александра Габышева в психдиспансер, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.
В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о принудительном лечении Габышева. В СУСК РФ по республике сообщили о возбуждении против "шамана" уголовного дела о применении насилия к сотруднику Росгвардии, отметив, что во время принудительной госпитализации в конце января он ранил полицейского самодельным клинком.
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В четверг Верховный суд рассмотрел жалобу на решение городского суда.
"Решение городского суда о принудительной госпитализации нашего подзащитного Александра Габышева остается в силе, Верховный суд отклонил жалобу. Также отказано в допуске для участия в судебном заседании специалиста-психиатра. Кроме того, отказано в проведении судебной экспертизы в специализированном госучреждении за пределами Якутии", - рассказала адвокат.
По словам Тимофеевой, перед судебным заседанием адвокатами был заявлен отвод на рассмотрение жалобы судебной коллегией, которая рассматривала аналогичную апелляцию со стороны защиты Габышева в прошлом году. "Однако отвод не был удовлетворен. И сегодня состав коллегии остался тот же", - отметила она.
В январе на YouTube появилось обращение Габышева, в котором он рассказывает о планах пойти в новый поход в Москву. По словам самопровозглашенного "воина-шамана", это случится в марте 2021 года. Он намеревался отправиться из Якутска на белом коне, его сторонники – на технике, основной отряд добровольцев должен был присоединиться к ним в Иркутске, далее они собирались добраться до Алтая, потом - до Урала, а затем - до Москвы. Тимофеева отмечала, что с точки зрения закона, Габышев может свободно перемещаться по стране, так как мера пресечения не избрана, и уточняла, что о своих планах подзащитный ей не рассказывал.
В середине мая прошлого года Габышева уже доставляли в психдиспансер, позже суд признал законными действия по его принудительной госпитализации. Адвокаты "шамана" подали апелляцию на это решение. Выписали Габышева в июле на основании решения врачебной комиссии, что он не нуждается в принудительном стационарном лечении. В состав комиссии входили врачи диспансера, которые ранее его госпитализировали. Тимофеева 27 января сообщила, что полиция вновь увезла "шамана" в психоневрологический диспансер.
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