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ФНБ по итогам года может пополниться более чем на два триллиона рублей

ФНБ по итогам года может пополниться более чем на два триллиона рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2021 году при сохранении текущей цены нефти и курса рубля превысят 2 триллиона рублей, по итогам года они будут... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:03

2021-03-11T13:03

2021-03-11T13:03

счетная палата рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2021 году при сохранении текущей цены нефти и курса рубля превысят 2 триллиона рублей, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина."При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния", - говорится в сообщении.Ранее в четверг Счетная палата сообщила, что в текущем году ФНБ пополняться не будет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/valyuta-1598830041.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика