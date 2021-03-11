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ФНБ по итогам года может пополниться более чем на два триллиона рублей
ФНБ по итогам года может пополниться более чем на два триллиона рублей
Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2021 году при сохранении текущей цены нефти и курса рубля превысят 2 триллиона рублей, по итогам года они будут... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:03
2021-03-11T13:03
счетная палата рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2021 году при сохранении текущей цены нефти и курса рубля превысят 2 триллиона рублей, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина."При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния", - говорится в сообщении.Ранее в четверг Счетная палата сообщила, что в текущем году ФНБ пополняться не будет.
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счетная палата рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

ФНБ по итогам года может пополниться более чем на два триллиона рублей

13:03 11.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2021 году при сохранении текущей цены нефти и курса рубля превысят 2 триллиона рублей, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
"При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг Счетная палата сообщила, что в текущем году ФНБ пополняться не будет.
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Счетная палата РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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