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В Госдуме назвали жалкой позицию Киева по Черноморскому флоту
В Госдуме назвали жалкой позицию Киева по Черноморскому флоту
Крым всегда был и останется местом базирования Черноморского флота РФ, а попытки Украины поставить законность этого вопроса под сомнение жалки и не имеют... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T22:09
2021-03-11T22:09
алексей данилов
михаил шеремет
госдума рф
нато
владимир путин
харьков
севастополь
оон
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Крым всегда был и останется местом базирования Черноморского флота РФ, а попытки Украины поставить законность этого вопроса под сомнение жалки и не имеют абсолютно никакого значения, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности страны проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" от 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму. Против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "госизмена", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания."Черноморский флот всегда находился на своей земле в Крыму. Севастополь - это гордость русских моряков и никак не украинских. Это было испокон веков. Пусть учат историю. Черноморский флот стоял в Крыму, когда еще не было Украины. Поэтому все попытки Киева поставить под сомнения законность пребывания флота в Крыму жалки, и поверьте, не имеют абсолютно никакого значения", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, в свое время Украина зарабатывала колоссальные деньги на базировании флота в Крыму. "Затем киевская верхушка решила заработать больше и отдать Севастополь под базирование кораблей НАТО, но не успели. Крымчане в 2014 году сыграли на опережение, вернувшись домой на свою историческую родину в Россию", - сказал депутат.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210311/pereselentsy-1600848634.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210311/estoniya-1600837042.html
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алексей данилов, михаил шеремет, госдума рф, нато, владимир путин, харьков, севастополь, оон, киев

В Госдуме назвали жалкой позицию Киева по Черноморскому флоту

22:09 11.03.2021
 
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Крым всегда был и останется местом базирования Черноморского флота РФ, а попытки Украины поставить законность этого вопроса под сомнение жалки и не имеют абсолютно никакого значения, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности страны проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" от 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму. Против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "госизмена", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.
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"Черноморский флот всегда находился на своей земле в Крыму. Севастополь - это гордость русских моряков и никак не украинских. Это было испокон веков. Пусть учат историю. Черноморский флот стоял в Крыму, когда еще не было Украины. Поэтому все попытки Киева поставить под сомнения законность пребывания флота в Крыму жалки, и поверьте, не имеют абсолютно никакого значения", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в свое время Украина зарабатывала колоссальные деньги на базировании флота в Крыму. "Затем киевская верхушка решила заработать больше и отдать Севастополь под базирование кораблей НАТО, но не успели. Крымчане в 2014 году сыграли на опережение, вернувшись домой на свою историческую родину в Россию", - сказал депутат.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Алексей ДаниловМихаил ШереметГосдума РФНАТОВладимир ПутинХарьковСевастопольООНКиев
 
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