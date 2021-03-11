В Госдуме назвали жалкой позицию Киева по Черноморскому флоту
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Крым всегда был и останется местом базирования Черноморского флота РФ, а попытки Украины поставить законность этого вопроса под сомнение жалки и не имеют абсолютно никакого значения, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности страны проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" от 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму. Против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "госизмена", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.
"Черноморский флот всегда находился на своей земле в Крыму. Севастополь - это гордость русских моряков и никак не украинских. Это было испокон веков. Пусть учат историю. Черноморский флот стоял в Крыму, когда еще не было Украины. Поэтому все попытки Киева поставить под сомнения законность пребывания флота в Крыму жалки, и поверьте, не имеют абсолютно никакого значения", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в свое время Украина зарабатывала колоссальные деньги на базировании флота в Крыму. "Затем киевская верхушка решила заработать больше и отдать Севастополь под базирование кораблей НАТО, но не успели. Крымчане в 2014 году сыграли на опережение, вернувшись домой на свою историческую родину в Россию", - сказал депутат.
В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".