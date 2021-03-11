https://ria.ru/20210311/flot-1600825383.html

СБУ проверит соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму

СБУ проверит соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года о пребывании Черноморского... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T18:14

2021-03-11T18:14

2021-03-12T05:15

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов."Если Служба безопасности будет считать необходимым, она должна будет возбудить по 111-й статье ("Госизмена". — Прим. ред.) нашего Уголовного кодекса против соответствующих лиц, этих депутатов", — заявил он.По словам Данилова, Верховная рада должна была в 2008 году принять закон о выходе Черноморского флота, но документ так и не был утвержден.В рамках этих договоренностей Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко).Напомним, что подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в госизмене.

https://ria.ru/20210306/krym-1600208690.html

https://ria.ru/20210311/krym-1600824808.html

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служба безопасности украины, республика крым, украина, в мире