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Жительницу Урала, полгода державшую дочь в шкафу, признали вменяемой
Жительницу Урала, полгода державшую дочь в шкафу, признали вменяемой
Психиатрическая экспертиза признала полностью вменяемой жительницу свердловского Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, сообщает в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:03
2021-03-11T17:14
следственный комитет россии (ск рф)
карпинск
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Психиатрическая экспертиза признала полностью вменяемой жительницу свердловского Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, сообщает в четверг пресс-служба регионального СУСК РФ.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября 2020 года нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.По данным прокуратуры региона, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что вечером 9 октября прошлого года ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, вес младенца составлял всего 3 килограмма 100 граммов. В декабре девочку выписали и направили в дом ребенка."В ходе расследования уголовного дела назначена и проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемой, по результатам которой женщина признана полностью вменяемой, отдававшей себе отчет в совершаемых действиях", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК.По данным следствия, в конце апреля женщина дома родила дочь и до октября умышленно, "из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем". Так, по данным СК, она систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания. Все это привело, как уточнили в ведомстве, к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и "иным неблагоприятным последствиям".В региональном СУСК подчеркнули, что девочка не умерла лишь потому, что была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранителям. Сейчас ожидаются результаты сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью девочки, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210301/moroz-1599373457.html
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следственный комитет россии (ск рф), карпинск, екатеринбург, происшествия

Жительницу Урала, полгода державшую дочь в шкафу, признали вменяемой

17:03 11.03.2021 (обновлено: 17:14 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Психиатрическая экспертиза признала полностью вменяемой жительницу свердловского Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, сообщает в четверг пресс-служба регионального СУСК РФ.
Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября 2020 года нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.
По данным прокуратуры региона, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, уточнили в ведомстве.
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1 марта, 07:48
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Ранее сообщалось, что вечером 9 октября прошлого года ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, вес младенца составлял всего 3 килограмма 100 граммов. В декабре девочку выписали и направили в дом ребенка.
"В ходе расследования уголовного дела назначена и проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемой, по результатам которой женщина признана полностью вменяемой, отдававшей себе отчет в совершаемых действиях", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК.
По данным следствия, в конце апреля женщина дома родила дочь и до октября умышленно, "из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем". Так, по данным СК, она систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания. Все это привело, как уточнили в ведомстве, к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и "иным неблагоприятным последствиям".
В региональном СУСК подчеркнули, что девочка не умерла лишь потому, что была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранителям. Сейчас ожидаются результаты сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью девочки, отметили в ведомстве.
 
Следственный комитет России (СК РФ)КарпинскЕкатеринбургПроисшествия
 
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