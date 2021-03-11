https://ria.ru/20210311/ekspertiza-1600807349.html

Жительницу Урала, полгода державшую дочь в шкафу, признали вменяемой

Жительницу Урала, полгода державшую дочь в шкафу, признали вменяемой

Психиатрическая экспертиза признала полностью вменяемой жительницу свердловского Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, сообщает в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:03

2021-03-11T17:03

2021-03-11T17:14

следственный комитет россии (ск рф)

карпинск

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Психиатрическая экспертиза признала полностью вменяемой жительницу свердловского Карпинска, которая полгода прятала новорожденную дочь в шкафу, сообщает в четверг пресс-служба регионального СУСК РФ.Изморенного голодом шестимесячного младенца, которого с рождения прятала в шкафу жительница Карпинска, в начале октября 2020 года нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. По данным прокуратуры, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.По данным прокуратуры региона, в апреле женщина родила дочь, но свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила, скрывая ее от знакомых. В доме женщины сотрудники ведомства при проверке не нашли детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего, также заведено дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что вечером 9 октября прошлого года ребенка в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания вертолетом доставили в больницу Екатеринбурга, вес младенца составлял всего 3 килограмма 100 граммов. В декабре девочку выписали и направили в дом ребенка."В ходе расследования уголовного дела назначена и проведена судебная стационарная психиатрическая экспертиза обвиняемой, по результатам которой женщина признана полностью вменяемой, отдававшей себе отчет в совершаемых действиях", - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУСК.По данным следствия, в конце апреля женщина дома родила дочь и до октября умышленно, "из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, не осуществляла надлежащий уход за младенцем". Так, по данным СК, она систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания. Все это привело, как уточнили в ведомстве, к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и "иным неблагоприятным последствиям".В региональном СУСК подчеркнули, что девочка не умерла лишь потому, что была обнаружена знакомыми обвиняемой и передана правоохранителям. Сейчас ожидаются результаты сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью девочки, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210301/moroz-1599373457.html

карпинск

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), карпинск, екатеринбург, происшествия