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Путин: 2020 год стал худшим для экономики после Второй мировой войны
Путин: 2020 год стал худшим для экономики после Второй мировой войны
Прошедший год стал худшим для мировой экономики со Второй мировой войны, сказал Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:20
2021-03-11T16:25
цены на нефть
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Прошедший год стал худшим для мировой экономики со Второй мировой войны, сказал Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Как указала глава государства, за 2020 год мировой ВВП уменьшился на 3,5% — главным образом из-за последствий пандемии. Введенные ограничения отрицательно повлияли на экономическую ситуацию, пояснил Путин.При этом президент отметил, что Россия уже справилась с экономическим спадом — "благодаря своевременным просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса".По словам Путина, впервые во время кризиса Россия смягчала макроэкономическую политику. Так, ставку Центробанка уменьшили на два пункта до исторического минимума 4,25%, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП, несмотря на то что цены на нефть в прошлом году значительно снизились.Такая политика свидетельствует о "качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры" и о том, что в распоряжении страны появились новые инструменты поддержки деловой активности, уверен президент.Прибыль от экспорта — в экономикуС учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, должны завершить 2021 год с хорошим финансовым результатом, сообщил Путин."Чего вам искренне, от всей души желаем. Мы будем всяческим образом помогать. Но это значит, будет сформирован солидный инвестиционный ресурс", — продолжил он.Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие экономики страны, "на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиции российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках", подчеркнул Путин.По его словам, в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития.Снижение рисков инвестицийГлава государства заметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились."Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности", — сказал он.Как подчеркнул Путин, задача государства — "сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной".
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Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны
Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны
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цены на нефть, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Путин: 2020 год стал худшим для экономики после Второй мировой войны

16:20 11.03.2021 (обновлено: 16:25 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Прошедший год стал худшим для мировой экономики со Второй мировой войны, сказал Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Как указала глава государства, за 2020 год мировой ВВП уменьшился на 3,5% — главным образом из-за последствий пандемии. Введенные ограничения отрицательно повлияли на экономическую ситуацию, пояснил Путин.
При этом президент отметил, что Россия уже справилась с экономическим спадом — "благодаря своевременным просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса".

"Видим это по динамике внутреннего спроса, постепенного снижению уровня безработицы", — заявил он.

По словам Путина, впервые во время кризиса Россия смягчала макроэкономическую политику. Так, ставку Центробанка уменьшили на два пункта до исторического минимума 4,25%, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП, несмотря на то что цены на нефть в прошлом году значительно снизились.
Такая политика свидетельствует о "качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры" и о том, что в распоряжении страны появились новые инструменты поддержки деловой активности, уверен президент.

Прибыль от экспорта — в экономику

С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, должны завершить 2021 год с хорошим финансовым результатом, сообщил Путин.
"Чего вам искренне, от всей души желаем. Мы будем всяческим образом помогать. Но это значит, будет сформирован солидный инвестиционный ресурс", — продолжил он.
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Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие экономики страны, "на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиции российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках", подчеркнул Путин.
По его словам, в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития.

Снижение рисков инвестиций

Глава государства заметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились.
"Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности", — сказал он.
Как подчеркнул Путин, задача государства — "сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной".
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