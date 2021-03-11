https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600796247.html

Путин: 2020 год стал худшим для экономики после Второй мировой войны

Путин: 2020 год стал худшим для экономики после Второй мировой войны

Прошедший год стал худшим для мировой экономики со Второй мировой войны, сказал Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:20

2021-03-11T16:20

2021-03-11T16:25

цены на нефть

коронавирус covid-19

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Прошедший год стал худшим для мировой экономики со Второй мировой войны, сказал Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Как указала глава государства, за 2020 год мировой ВВП уменьшился на 3,5% — главным образом из-за последствий пандемии. Введенные ограничения отрицательно повлияли на экономическую ситуацию, пояснил Путин.При этом президент отметил, что Россия уже справилась с экономическим спадом — "благодаря своевременным просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса".По словам Путина, впервые во время кризиса Россия смягчала макроэкономическую политику. Так, ставку Центробанка уменьшили на два пункта до исторического минимума 4,25%, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП, несмотря на то что цены на нефть в прошлом году значительно снизились.Такая политика свидетельствует о "качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры" и о том, что в распоряжении страны появились новые инструменты поддержки деловой активности, уверен президент.Прибыль от экспорта — в экономикуС учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, должны завершить 2021 год с хорошим финансовым результатом, сообщил Путин."Чего вам искренне, от всей души желаем. Мы будем всяческим образом помогать. Но это значит, будет сформирован солидный инвестиционный ресурс", — продолжил он.Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие экономики страны, "на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиции российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках", подчеркнул Путин.По его словам, в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития.Снижение рисков инвестицийГлава государства заметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились."Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности", — сказал он.Как подчеркнул Путин, задача государства — "сделать инвестиционную среду более предсказуемой и стабильной".

https://ria.ru/20210305/retsessiya-1600008499.html

https://ria.ru/20210217/gaz-1597933324.html

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Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны 2021-03-11T16:20 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика