https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600771199.html

Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой

Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой

Из-за пандемии 2020 год стал худшим для мировой экономики с середины прошлого века, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:15

2021-03-11T14:15

2021-03-11T16:37

вторая мировая война (1939-1945)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Из-за пандемии 2020 год стал худшим для мировой экономики с середины прошлого века, заявил президент России Владимир Путин."Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента, отметил глава государства."Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом", — заявил Путин.Он напомнил, что масштабный кризис потребовал от государств неординарных решений.При этом президент отметил, что в сложившийся кризис Россия впервые в современной истории смогла смягчить макроэкономическую политику. По его словам, это говорит о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры. Глава государства также подчеркнул, что спад уже удалось преодолеть — это видно по динамике внутреннего спроса и снижению уровня безработицы. Справиться с кризисом помогли своевременно принятые меры поддержки бизнеса и отраслей экономики.В январе ООН опубликовала доклад об экономической ситуации в мире. В документе отмечается, что спад мировой экономики составил около 4,3 процента. Это худший показатель со времен Великой депрессии. Даже в 2009 году во время рецессии мировой объем производства снизился на 1,7 процента. При этом в развитых странах ВВП сократился на 5,6 процента. В США снижение составило 3,5 процента, в России — 3,1 процента.

https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600744292.html

https://ria.ru/20210305/opek-1600008030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны 2021-03-11T14:15 true PT0M59S

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вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, экономика