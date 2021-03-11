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https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600771199.html
Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой
Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой
Из-за пандемии 2020 год стал худшим для мировой экономики с середины прошлого века, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:15
2021-03-11T16:37
вторая мировая война (1939-1945)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Из-за пандемии 2020 год стал худшим для мировой экономики с середины прошлого века, заявил президент России Владимир Путин."Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента, отметил глава государства."Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом", — заявил Путин.Он напомнил, что масштабный кризис потребовал от государств неординарных решений.При этом президент отметил, что в сложившийся кризис Россия впервые в современной истории смогла смягчить макроэкономическую политику. По его словам, это говорит о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры. Глава государства также подчеркнул, что спад уже удалось преодолеть — это видно по динамике внутреннего спроса и снижению уровня безработицы. Справиться с кризисом помогли своевременно принятые меры поддержки бизнеса и отраслей экономики.В январе ООН опубликовала доклад об экономической ситуации в мире. В документе отмечается, что спад мировой экономики составил около 4,3 процента. Это худший показатель со времен Великой депрессии. Даже в 2009 году во время рецессии мировой объем производства снизился на 1,7 процента. При этом в развитых странах ВВП сократился на 5,6 процента. В США снижение составило 3,5 процента, в России — 3,1 процента.
https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600744292.html
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60
Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны
Путин назвал 2020 год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны
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вторая мировая война (1939-1945), владимир путин, экономика

Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой

14:15 11.03.2021 (обновлено: 16:37 11.03.2021)
 
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Из-за пандемии 2020 год стал худшим для мировой экономики с середины прошлого века, заявил президент России Владимир Путин.
"Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны", — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента, отметил глава государства.
"Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом", — заявил Путин.
Он напомнил, что масштабный кризис потребовал от государств неординарных решений.
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При этом президент отметил, что в сложившийся кризис Россия впервые в современной истории смогла смягчить макроэкономическую политику. По его словам, это говорит о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры.
Глава государства также подчеркнул, что спад уже удалось преодолеть — это видно по динамике внутреннего спроса и снижению уровня безработицы. Справиться с кризисом помогли своевременно принятые меры поддержки бизнеса и отраслей экономики.
В январе ООН опубликовала доклад об экономической ситуации в мире. В документе отмечается, что спад мировой экономики составил около 4,3 процента. Это худший показатель со времен Великой депрессии. Даже в 2009 году во время рецессии мировой объем производства снизился на 1,7 процента. При этом в развитых странах ВВП сократился на 5,6 процента. В США снижение составило 3,5 процента, в России — 3,1 процента.
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