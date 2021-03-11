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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600744292.html
В Кремле оценили влияние коронавируса на российскую экономику
В Кремле оценили влияние коронавируса на российскую экономику
Российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами, но это не повод для успокоения, заявил журналистам... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:39
2021-03-11T12:51
федеральная служба государственной статистики (росстат)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами, но это не повод для успокоения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мировая экономика, действительно, просела изрядно за прошедший год, последствия этого проседания, наверно, нам все ещё предстоит - там 3,5% проседание мировой экономики - глубоко проанализировать возможные последствия этого проседания. К слову сказать, проседание российской экономики было не стол существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно, и сейчас все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы", - сказал Песков."Безусловно, сейчас все заинтересованы в том, чтобы все как можно скорее выходили из кризиса. Конечно, мы всем желаем успехов", - добавил пресс-секретарь президента.ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снизился на 3,1%.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, экономика

В Кремле оценили влияние коронавируса на российскую экономику

12:39 11.03.2021 (обновлено: 12:51 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами, но это не повод для успокоения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мировая экономика, действительно, просела изрядно за прошедший год, последствия этого проседания, наверно, нам все ещё предстоит - там 3,5% проседание мировой экономики - глубоко проанализировать возможные последствия этого проседания. К слову сказать, проседание российской экономики было не стол существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно, и сейчас все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы", - сказал Песков.
"Безусловно, сейчас все заинтересованы в том, чтобы все как можно скорее выходили из кризиса. Конечно, мы всем желаем успехов", - добавил пресс-секретарь президента.
ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снизился на 3,1%.
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Распространение коронавирусаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДмитрий ПесковЭкономика
 
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