https://ria.ru/20210311/ekonomika-1600744292.html

В Кремле оценили влияние коронавируса на российскую экономику

В Кремле оценили влияние коронавируса на российскую экономику

Российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами, но это не повод для успокоения, заявил журналистам... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:39

2021-03-11T12:39

2021-03-11T12:51

федеральная служба государственной статистики (росстат)

распространение коронавируса

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дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская экономика просела из-за коронавируса не столь существенно по сравнению с другими странами, но это не повод для успокоения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мировая экономика, действительно, просела изрядно за прошедший год, последствия этого проседания, наверно, нам все ещё предстоит - там 3,5% проседание мировой экономики - глубоко проанализировать возможные последствия этого проседания. К слову сказать, проседание российской экономики было не стол существенным. Это, конечно, не повод для самоуспокоения, мы все равно просели, но не столь серьезно, и сейчас все работают над инструментами по ускоренному выходу из этой ямы", - сказал Песков."Безусловно, сейчас все заинтересованы в том, чтобы все как можно скорее выходили из кризиса. Конечно, мы всем желаем успехов", - добавил пресс-секретарь президента.ВВП России по итогам 2020 года, по первой оценке Росстата, снизился на 3,1%.

https://ria.ru/20210309/ekonomika-1600461997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, экономика