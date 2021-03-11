https://ria.ru/20210311/dtp-1600855912.html

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с тремя пострадавшими

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с тремя пострадавшими

Авария с легковушкой и грузовиком произошла в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T22:42

2021-03-11T22:42

2021-03-11T22:42

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авария с легковушкой и грузовиком произошла в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы."В Лефортовском тоннеле ДТП легкового и грузового авто. Пострадало три человека в легковой (машине - ред.). Движение сильно затруднено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210310/dtp-1600612789.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия