https://ria.ru/20210311/dtp-1600855912.html
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с тремя пострадавшими
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло ДТП с тремя пострадавшими
Авария с легковушкой и грузовиком произошла в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T22:42
2021-03-11T22:42
2021-03-11T22:42
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авария с легковушкой и грузовиком произошла в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы."В Лефортовском тоннеле ДТП легкового и грузового авто. Пострадало три человека в легковой (машине - ред.). Движение сильно затруднено", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия